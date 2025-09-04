Alcántara llama a la oposición descontinuar la «politiquería»

Eddy Alcántara.

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) llamó a los dirigentes de los partidos de oposición a descontinuar la politiquería con los productos básicos de la canasta alimentaria, con el solo propósito de ganar adeptos con miras a las elecciones del 2028.

Eddy Alcántara explicó que con esas “informaciones engañosas” la oposición busca estimular un aumento en los productos de primera necesidad, sin importarles las consecuencias que esto podría acarrear en perjuicio de los sectores más necesitados y vulnerables de la población.

El funcionario se refirió a declaraciones recientes de los principales dirigentes de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “quienes vienen desinformando a la población con noticias falsas sobre los precios de los alimentos básicos como el pollo, el arroz y otros”.

QUE DEJEN LAS FABULAS SOBRE E TEMA

Exhortó a estos dirigentes a abstenerse de seguir fabulando con este tema, debido a que lacera a los sectores más pobres del país.

El titular de Pro Consumidor al ser abordado sobre el tema, aseguró que lo que respecta a la venta de la libra de pollo, “este producto nunca ha llegado a 125 pesos, por lo menos hasta el día de hoy, como vienen afirmando dirigentes de FP y el PLD”.

Sostuvo que se trata de una vieja práctica utilizada por algunos políticos o politicastros, que, en su afán por llegar al poder, recurren a la difusión de “manipulación informativa” sobre todo con temas sensibles como la comida, con el propósito de granjearse apoyo en el electorado nacional.

an/am