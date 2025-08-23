Alcaldía DN y DGA cambiarán plásticos por útiles escolares

SANTO DOMINGO – La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que tienen todo listo para la realización de Plásticos por Útiles Escolares este domingo en el Palacio Municipal.

La esperada segunda edición del más grande evento de conciencia ambiental que se lleva a cabo en el país se llevará a cabo en la sede de la alcaldía desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Los organizadores han dispuesto una logística que inicia con filas que parten desde la intersección de las avenidas Abraham Lincoln y George Washington, garantizando la seguridad y entretenimiento durante la fila y en la tarima principal.

Más de 400 colaboradores estarán dispuestos en distintas áreas para garantizar la fluidez en la actividad. Además, habrá una fuerte presencia de policías, militares, 45 bomberos, un camión de incendios, dos unidades de rescate, dos ambulancias, 19 médicos, 21 rescatistas, cinco choferes, un hospital móvil, un puesto de comando y una carpa para niños extraviados, con la finalidad de velar por el bienestar de todos los participantes.

Las bases del canje puntualizan que para participar, los mayores deberán presentar sus cédulas que los acrediten como residentes en la capital.

También indican que por mil botellitas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares; mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles. De igual manera, por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas.

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas agradecieron el respaldo para esta edición de: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Industrias Bisonó y Café Santo Domingo.

of-am