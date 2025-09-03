Alcaldía DN retira limpiavidrios y vendedores de intersecciones
SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional retiraron a limpiavidrios y vendedores ambulantes de algunas de las intersecciones más concurridas de la capital.
La medida, encabezada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, dirigida por el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, y la Comandancia del Departamento C-1 de la Policía Nacional, forma parte de una política municipal sostenida que busca ordenar el espacio público, garantizar el libre tránsito y mejorar la seguridad ciudadana.
El operativo tuvo lugar en los siguientes puntos:
•Av. John F. Kennedy con Máximo Gómez
•Av. 27 de Febrero con Máximo Gómez
•Av. Abraham Lincoln con 27 de Febrero
•Av. Winston Churchill con 27 de Febrero
•Av. José Núñez de Cáceres
•Av. Sarasota
•Av. Máximo Gómez con Nicolás de Ovando
•Av. Leopoldo Navarro con San Martín
•Av. Independencia
Sanz Melo detalló que «tras la acción de las brigadas municipales y policiales, en estos lugares, donde antes era común encontrar limpiavidrios y vendedores ambulantes, ya no se observa su presencia.
Resultados inmediatos
Las autoridades explicaron que solo se detectó un vendedor informal, el cual fue retirado de inmediato.
Advirtieron que se mantendrá vigilancia permanente en las zonas intervenidas para evitar que las prácticas irregulares retornen.
Sanz Melo explicó que este operativo responde a una estrategia integral de recuperación del espacio público, desarrollado bajo las directrices de Carolina Mejía, que incluye la protección de peatones y conductores, así como la prevención de incidentes en las vías.
“Se trata de garantizar orden y seguridad en nuestras calles, escuchando las denuncias de los ciudadanos y actuando de manera firme pero responsable”, aseguró.
ESAS ERAN ESQUINAS DE MALA MUERTE , TIPO COMO LO QUE ESTABA PASANDO EN LA CAPITAL DEL MUNDO, WASHINGTON , DONDE MUCHAS AVENIDAS Y MUCHAS ESTACIONES DE TREN ,ASI COMO OFICINAS,PARQUES Y MONUMENTOS NACIONALES ESTABAN ARRABALIZADOS POR GENTE DE TODO TIPO ,DONDE EL CRIMEN SIEMPRE ESTA PRESENTE,,
Hagan sus apuestas!!! Cuanto creen que durara esta vez? 3 dias? Una Semana? Un mes?
Una medida que durara por el dia de hoy….como todo lo de esta jungla.
Eso lo hacen cada vez que ocurre una tragedia, el problema en este país en que no se le da seguimiento a los problemas. Aquí se vive de la pantalla.
Ya era tiempo de implantar orden en la selva
Excelente esos delincuentes tenían a uno cansado de fastidiar con sus imprudencias
Hablas como si ya no los vas a volver a ver. En maximo una semana ahi estaran de nuevo
Ya era tiempo.
EXELENTE POR FIN ALGO QUE VALE LA PENA DE ESTE FUNESTO PRM