Alcaldía DN retira limpiavidrios y vendedores de intersecciones

SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional retiraron a limpiavidrios y vendedores ambulantes de algunas de las intersecciones más concurridas de la capital.

La medida, encabezada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, dirigida por el teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, y la Comandancia del Departamento C-1 de la Policía Nacional, forma parte de una política municipal sostenida que busca ordenar el espacio público, garantizar el libre tránsito y mejorar la seguridad ciudadana.

El operativo tuvo lugar en los siguientes puntos:

•Av. John F. Kennedy con Máximo Gómez

•Av. 27 de Febrero con Máximo Gómez

•Av. Abraham Lincoln con 27 de Febrero

•Av. Winston Churchill con 27 de Febrero

•Av. José Núñez de Cáceres

•Av. Sarasota

•Av. Máximo Gómez con Nicolás de Ovando

•Av. Leopoldo Navarro con San Martín

•Av. Independencia

Sanz Melo detalló que «tras la acción de las brigadas municipales y policiales, en estos lugares, donde antes era común encontrar limpiavidrios y vendedores ambulantes, ya no se observa su presencia.

Resultados inmediatos

Las autoridades explicaron que solo se detectó un vendedor informal, el cual fue retirado de inmediato.

Advirtieron que se mantendrá vigilancia permanente en las zonas intervenidas para evitar que las prácticas irregulares retornen.

Sanz Melo explicó que este operativo responde a una estrategia integral de recuperación del espacio público, desarrollado bajo las directrices de Carolina Mejía, que incluye la protección de peatones y conductores, así como la prevención de incidentes en las vías.

“Se trata de garantizar orden y seguridad en nuestras calles, escuchando las denuncias de los ciudadanos y actuando de manera firme pero responsable”, aseguró.