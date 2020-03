Fiscal denuncia presunta agresión por miembros de patrulla de la Policía

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un fiscal adjunto de esta ciudad denunció que miembros de una patrulla de la Policía bajo el mando alegadamente del coronel Severino, le golpearon a pesar que este se identificó como empleado del Ministerio Público, hecho ocurrido en Los Ciruelitos.

El fiscal Elvis Pascual Ramírez Fernández habría sido agredido junto a su esposa y una niña de seis años.

Algunas fotos de la agresión fueron difundidas a través de las redes sociales.

Dice en la publicación que el coronel Severino maltró y humilló a esa familia, quienes señalan formalizarán acusación contra el oficial policial.

El caso, según una fuente, estáa siendo tratado por asuntos internos del cuerpo del orden, mientras qeu el director de la Policía local, Pablo de Jesús Dipré, también indaga el caso.

“En esta agresión, a parte de la de Elvis, a mi también me golpearon en el pecho y me lanzaron encima de un carro que estaba ahí parqueado y mi niña de 6 años la arrojaron al suelo y recibió golpes en la cabeza, todo esto es de lo que no habla el Coronel Severino”, señala Katiuska Antonia Corniel Ortega en una publicación en las redes sociales.

wj/am