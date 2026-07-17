Alcalde destaca Amaprosan como patrimonio del comercio

El Alcalde habló durante la inauguración de la XXXV Expo Amaprosan, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) como un patrimonio institucional del comercio y de la ciudad.

Durante la inauguración de la XXXV Expo Amaprosan, encabezada por el presidente Luis Abinader, afirmó que el gremio ha trascendido su rol como gremio comercial para convertirse en una entidad comprometida con el desarrollo de Santiago y del país.

Señaló que su trayectoria ha estado marcada por la defensa del bienestar colectivo y la participación activa en iniciativas de impacto económico y social.

UNA FERIA DE ALCANCE NACIONAL

El alcalde resaltó que ese compromiso ha permitido que Expo Amaprosan se mantenga vigente durante 35 años y se consolide como una de las principales ferias comerciales de la República Dominicana.

Indicó que el evento ha superado el ámbito local para convertirse en un espacio de alcance nacional, donde convergen empresas, productores, comerciantes e industriales con el propósito de fortalecer alianzas, generar oportunidades de negocios y contribuir al crecimiento económico.

RESPALDO AL COMERCIO Y DESARROLLO

Rodríguez felicitó a la directiva de AMAPROSAN por preservar una tradición que fortalece el comercio organizado y reconoció a Grupo Bocel, empresa homenajeada en esta edición, por su trayectoria de innovación y aporte al desarrollo empresarial.

Agradeció la presencia del Presidente Abinader, al considerar que representa un respaldo del Gobierno al comercio y al empresariado de Santiago.

ALIANZA ENTRE EL ESTADO Y SECTOR PRIVADO

El alcalde afirmó que Expo Amaprosan simboliza la alianza entre el sector privado y el Estado para impulsar la inversión, la producción y el crecimiento económico.

Reiteró el compromiso de la Alcaldía de promover políticas que fortalezcan el comercio, recuperen los espacios públicos y consoliden una ciudad más organizada, competitiva y humana, al tiempo que exhortó a mantener la feria como un referente nacional para los negocios, la innovación y las alianzas estratégicas.

an/am