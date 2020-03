Alcalde David Collado inaugura puente vehicular en el Caliche de Los Ríos

SANTO DOMINGO.- El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, inauguró el puente vehicular: “Puente del amor, Paseo de la Gracia de Dios”, en el sector El Caliche de Los Ríos, que enlazará a tres sectores.

Collado dejó habilitado el paso a miles de familias con esta obra que conecta a la comunidad con las principales avenidas del sector, que durante más de 16 años habían demandado esta intervención.

Durante su intervención, dijo que se decidió limitar la inauguración a un breve y sencillo acto debido a que, aunque la obra representa una de sus más importantes promesas de gestión, de cara a la situación actual que se vive en el país y el mundo con la propagación del COVID-19, se están respetando los protocolos y medidas de lugar para limitar los riesgos de contagio.

“Hoy vine aquí únicamente a dejar este puente en funcionamiento y a entregar el resultado de mi compromiso con la comunidad. Prometí a Los Ríos que en el Caliche habría puente y aquí estamos, mejorando vidas, conectando avenidas, aportando calidad a la vida de las personas que por años no han sido escuchadas en esta comunidad. Me voy, pero me voy con la satisfacción del deber cumplido”, expresó.

