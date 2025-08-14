Alburquerque pide diálogo sobre reforma Código laboral

Rafael Alburquerque

SANTO DOMINGO. – El partido dominicano Fuerza del Pueblo (FP) solicitó la vuelta al diálogo tripartito sobre la reforma del Código de Trabajo y alertó los desafíos de la Inteligencia Artificial para el futuro del empleo.

Así indicó Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política de FP en entrevista concedida al programa Propuesta de la Noche, transmitido p Teleimpacto y conducido por los periodistas Manuel Jiménez y Carlos Arturo Guisarre.

Alburquerque, también ex vicepresidente de la República, lamentó que el Congreso Nacional no lograra la aprobación de la reforma tras más de dos años de negociaciones entre empresarios, centrales sindicales y el Gobierno.

ACUERDOS IMPORTANTES

El jurista explicó que, aunque sin consenso en todos los puntos, hubo acuerdos importantes que no deberían bloquearse por las diferencias en torno a la cesantía.

“Si hubo ese acuerdo, respetemos ese acuerdo y llamemos a un nuevo diálogo. La vía del diálogo no está cerrada”, sostuvo.

El dirigente político recordó que la concertación social está consagrada en la Constitución desde 2010.

Señaló que durante su gestión como secretario de Estado de Trabajo creó el Consejo Consultivo del Trabajo, inspirado en la Organización Internacional del Trabajo, como mecanismo permanente de consenso.

IA MÁS ALLÁ DEL DEBATE

Tras la enumeración de propuestas sobre el Código del Trabajo, Albuquerque advirtió la necesidad de actualización de las normas laborales ante la revolución tecnológica y la automatización.

“(…) Ahora estamos en una sociedad postindustrial, en la era digital, y las reglas tienen que ser diferentes”, afirmó.

Señaló que la contratación de empleados ya empieza a depender de algoritmos, y señaló que el trabajo en plataformas digitales requiere regulación.

La República Dominicana, expresó, debe prepararse para un futuro laboral transformado, sin olvidar la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores.

