Alburquerque: confunde la estrategia de arranque (OPINION)

LA AUTORA es trabajadora social y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Reconozco que entiendo poco sobre partidos políticos, sobre las estrategias para competir unos con otros, sobre cómo deben comportarse los afiliados, etc.., por esos motivos, me concentro en analizar el perfil de los lideres que aspiran a ocupar cargos públicos: personalidad, valores morales y cívicos, formación profesional, núcleo familiar, comportamiento social, etc. y en base a ellos, surge mi simpatía o rechazo.

Siempre he dicho y lo reitero, que el Ing. Ramon Alburquerque reúne condiciones para ser presidente de la Republica; acaba de lanzar su precandidatura presidencial por el PRM. Sin embargo, me sorprendieron los argumentos que esgrimió para postularse: comenzó atacando su partido y al actual presidente, Luis Abinader. Dijo que el PRM ha permitido el racismo, que todos los funcionarios son blancos, que no tienen piel oscura y que benefician los ricos. Bajo la consigna de “entren to”, criticó la actual administracion, lo llamo “el gobierno de los popis, de los blanquitos” , que el gobierno ha sido igual que los demás del PLD y de Joaquin Balaguer, que han estado al servicio de la oligarquía y descuidando al pueblo.

Suavizo diciendo, “reconozco y quiero dejar bien claro, que no cambio este gobierno de mi partido, que encabeza Abinader, por todos los gobiernos de los 20 años del PLD, en los cuales Leonel y Danilo crearon entramados complejos para saquear este pais” Dijo que en las primarias no votarán por “caritas bonitas” votarán por los verdaderos representantes del PRM.

Confieso que no entiendo la estrategia del Ing. Alburquerque; comenzó “sacando la ropa sucia”, del partido y gobierno; los partidos de oposición deben estar felices con estos pronunciamientos, les facilitan su campaña; solo tienen que esgrimirlos y decir que vienen de un líder del PRM respetado y talentoso.

El Ing. Alburquerque confunde; pudo oficializar su precandidatura sin decir que su plataforma es defectuosa; “no hable mal del camello porque no lo va a poder vender”, dice un refrán. ¿Por qué ataca de manera directa su partido y al presidente? Si mal no recuerdo, le ofrecieron un cargo y no lo acepto, ¿preparaba su estrategia? Además, el perfil del presidente Abinader no es de quienes discriminen por color de la piel ni clase social; se esfuerza en elevar el nivel de vida de la población, a pesar de los grandes

obstáculos que encontró y ha tenido que enfrentar. Como todo gobernante, necesita del apoyo, sugerencias, de las mejores ideas de ciudadanos talentosos, desinteresados, que persigan progreso para el pais y le ayuden a despejar los malentendidos que puedan surgir en su accionar.

La estrategia, como arrancó la campaña política del Ing. Alburquerque, confunde; el PRM es su partido y Abinader el primer presidente de este; ¿por qué comienza enseñando sus debilidades? ¿busca que le abran otras puertas? ¿atraer fanáticos, corderos, débiles, de otros rediles? Reitero que no se de partidos políticos y menos de sus estrategias, pero este “conceptualizar” de Alburquerque, no encaja con el perfil que tengo de su personalidad, ¿será un llamado, una extraña señal, a los partidos de oposición? . Bueno, quizás debió comenzar por establecer un partido político a su manera, o buscar uno con la estructura de su agrado, o destacar las bondades de su PRM, para que apoye sus aspiraciones presidenciales.

jpm-am