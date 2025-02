Al Presidente, a Medioambiente e Interior y Policia (Opinión)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El presidente Luis Abinader ha dado inicio a un nuevo programa oficial denominado “El Gobierno Contigo”, que consiste en visitar los barrios marginados para escuchar de primera mano y a viva voz los problemas prioritarios que afectan a estos ciudadanos, quienes han estado olvidados por ciertos funcionarios gubernamentales que acusan cierto grado de desidia con un pueblo que merece mejor suerte. Esta es una actitud que contrasta con la de un presidente sumamente laborioso, cuya agenda de trabajo rebasa por mucho la de esos funcionarios displicentes que no tienen la vocación de servicio hacia el pueblo al que se deben.

2 – Pues bien…, en ocasión de este programa, me dirijo al presidente de la República, el economista Luis Abinader, y a los ministros Faride Raful y Armando Paíno Henríquez para hacerles sentir uno de los problemas más sentidos en todas las comunidades que conforman nuestro territorio nacional. Desde hace muchos años, los dominicanos, aun los residentes en el paraje más remoto, han estado sufriendo las 24 horas del día el fastidio que produce el ruido infernal de seis millones de motocicletas que recorren las calles con un mofle al que le han sacado el silenciador.

3 – No entiendo cómo este problema, que produce tanta contaminación sónica y, en consecuencia, tanto sufrimiento a la ciudadanía, no se ha podido resolver, cuando solo bastaría una resolución expresa que prohíba la circulación de los motores que produzcan el ruido mencionado porque les han sacado el silenciador al mofle. Y no lo entiendo porque tenemos la “Policía Nacional” como el órgano coercitivo del Estado para hacer cumplir a cabalidad una orden de esta naturaleza. En este caso, no hay que parar al motorista para pedirle papeles, sino, simple y llanamente, pararlo por causa del ruido ensordecedor y retener el motor hasta que no regresen con el silenciador que corresponda a su vehículo. Así de simple es la solución a este problema. De este modo, el ruido sónico que producen seis millones de motores se extinguiría de inmediato. En esta resolución, también sería bueno incluir el asunto del casco protector de la cabeza.

4 – Por otro lado, también le informo al presidente que, entre las necesidades más urgentes de los barrios pobres de nuestro país, están el arreglo de las calles, la recogida de basura y la reducción de los apagones. Yo, Miguel Espaillat, que de vez en cuando recorro “los guetos” más lejanos del territorio nacional, doy fe de ello.

5 – Espero que en esta ocasión mi voz sea oída, que es la voz de los millones de dominicanos que a diario sufren del ruido diabólico de los motores sin silenciador, los agobiantes apagones, las calles en pésimo estado y la pesadilla de la basura que inunda de moscas y mal olor el hábitat de los más pobres del país. Es un panorama que refleja el abandono del Estado hacia los más pobres de la nación; y digo esto porque esta situación no se ve en los barrios de los ricos.

El que tenga oídos, que oiga…

