Al menos un fallecido y 13 lesionados Día de la Altagracia

Prevención accidentes.

Santo Domingo, 22 ene (Prensa Latina) Al menos una persona falleció y 13 resultaron lesionadas en accidentes de tránsito durante las celebraciones del Día de Nuestra Señora de la Altagracia en la República Dominicana, informó hoy el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La víspera, miles de fieles católicos se movilizaron en distintas zonas del país, principalmente hacia la Basílica de Higüey, provincia La Altagracia, en el este del país, para rendir homenaje a la Virgen de la Altagracia, considerada madre protectora del pueblo dominicano, en una tradición que se celebra cada 21 de enero.

De acuerdo con el COE, durante el operativo se registraron seis accidentes de tránsito, que involucraron dos motocicletas, un carro, un autobús y una yipeta.

MAS DE 3 MIL ASISTENCIAS VIALES Y 498 ATENCIONES MEDICAS

El organismo precisó que la persona fallecida perdió la vida en un hecho ocurrido fuera del dispositivo de seguridad desplegado este miércoles.

El informe también señala que al menos 20 personas fueron reportadas como extraviadas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes posteriormente recibieron asistencia de las autoridades.

Durante el desarrollo del operativo, las instituciones de respuesta ofrecieron tres mil 995 asistencias viales y 498 atenciones médicas.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó mil 335 fiscalizaciones en el área bajo cobertura del operativo, la mayoría a motociclistas, de las cuales 414 correspondieron a infracciones por transitar sin casco protector.

DIGESETT RETUVO 19 VEHICULOS LIVIANOS Y 122 MOTOCICLETAS

Asimismo, la Digesett retuvo 19 vehículos livianos y 122 motocicletas por violaciones a la Ley de Tránsito No. 63-17, y ejecutó tres mil 463 asistencias viales adicionales.

El Centro de Operaciones de Emergencias Regional Este -instalado dentro del perímetro de la Basílica de Higüey- y la Defensa Civil también brindaron apoyo.

El Día de Nuestra Señora de la Altagracia es una de las festividades religiosas más importantes del país y honra a la Virgen de la Altagracia, considerada la madre espiritual y protectora del pueblo dominicano.

En esta fecha se realizan misas, procesiones y actos de devoción en todo el territorio nacional.

ro/mpv