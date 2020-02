Air Century cubrirá ruta Santo Domingo a Santiago de Cuba

SANTO DOMINGO.- La aerolínea Air Century anunció que a partir del próximo 18 de marzo volará desde el Aeropuerto Internacional La Isabela hacia lSantiago de Cuba.

La aerolínea incorpora a su flota un tercer Jet CRJ200 con 50 asientos disponibles en cada tramo.

Arantxa Chahin, Gerente de Mercadeo, dijo que “con la adición de Santiago de Cuba a nuestra red de rutas regulares, damos respuesta a la creciente demanda de nuestros clientes por mas destinos en el Caribe”.

Desde el Aeropuerto La Isabela, en las afueras de Santo Domingo, Air Century vuela a Puerto Príncipe, Haití, San Juan, Puerto Rico, La Habana y Santiago en Cuba, Curaçao, St. Maarten y Aruba”.

El nuevo vuelo saldrá de Santo Domingo a las 7:30 am, llegando a Santiago de Cuba a las 8:45 am. La salida desde Santiago de Cuba será a las 9:45 AM, llegando a Santo Domingo a las 11:00 am.

JPM