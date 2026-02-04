Agricultura asegura regularán precios pollo y otros alimentos
Reiteró que el pollo continúa siendo la proteína más barata que consume la población y señaló que factores estacionales, como el calor en verano o las condiciones propias del invierno, pueden incidir temporalmente en la producción, pero que estas situaciones tienden a normalizarse en poco tiempo.
Indicó que en el mes de diciembre la producción nacional superó los 24 millones de pollos y que existe pollo almacenado, el cual está siendo colocado gradualmente en el mercado.
Aseguró que, de ser necesario, se recurrirá a la importación para evitar desabastecimiento y garantizar precios accesibles a la población.
El ministro destacó que se han realizado reuniones continuas entre las autoridades del sector agropecuario, incluyendo el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Ganadería y una comisión designada por el presidente de la República, con el objetivo de buscar soluciones oportunas a las situaciones coyunturales que puedan afectar los precios de los alimentos.
