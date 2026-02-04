Agricultura asegura regularán precios pollo y otros alimentos

imagen
Ministro de Agricultura.
  • Por EFE
  • Fecha: 04/02/2026
  • Comparte:

Santo Domingo, 4 feb (EFE).- El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio, aseguró este miércoles que entre los meses de febrero y marzo quedarán regulados los precios de alimentos de alto consumo como el pollo, al asegurar que durante diciembre no se registró escasez, sino un aumento «significativo» de la demanda.
El funcionario explicó en una nota que para lograr la estabilización de los precios se han puesto en marcha diversas medidas, destacando que las variaciones en la producción de pollo son situaciones coyunturales y de corto plazo, que generalmente se resuelven en un período menor a 60 días.

Reiteró que el pollo continúa siendo la proteína más barata que consume la población y señaló que factores estacionales, como el calor en verano o las condiciones propias del invierno, pueden incidir temporalmente en la producción, pero que estas situaciones tienden a normalizarse en poco tiempo.

PRODUCCION DE DICIEMBRE SUPERO 24 MILLONES DE POLLO

Indicó que en el mes de diciembre la producción nacional superó los 24 millones de pollos y que existe pollo almacenado, el cual está siendo colocado gradualmente en el mercado.

Aseguró que, de ser necesario, se recurrirá a la importación para evitar desabastecimiento y garantizar precios accesibles a la población.

El ministro destacó que se han realizado reuniones continuas entre las autoridades del sector agropecuario, incluyendo el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Ganadería y una comisión designada por el presidente de la República, con el objetivo de buscar soluciones oportunas a las situaciones coyunturales que puedan afectar los precios de los alimentos.

an/am
guest
Campesino
Campesino
21 minutos hace

Eso me recuerda la palabra del señor presidente,, por ejemplo si esta en el rio OZAMA ,,VAS AS RESOVER el problema,, y esta en × pueblo vas as resolver los problema etc,, etc.. COMO ustedes van as resolver el problema del huevo y carne CUANDO LA INVERSION DEL ESTADO EN ESOS RENQLONES ES CASI CERO,,

Jova
Jova
35 minutos hace

Si no el gobierno Que le traiga 10 millones de otro pais abuzadores

