Agricultura asegura regularán precios pollo y otros alimentos

El funcionario explicó en una nota que para lograr la estabilización de los precios se han puesto en marcha diversas medidas, destacando que las variaciones en la producción de pollo son situaciones coyunturales y de corto plazo, que generalmente se resuelven en un período menor a 60 días.

Reiteró que el pollo continúa siendo la proteína más barata que consume la población y señaló que factores estacionales, como el calor en verano o las condiciones propias del invierno, pueden incidir temporalmente en la producción, pero que estas situaciones tienden a normalizarse en poco tiempo.