AGN presenta dos nuevos libros de altos valores en Dominicana

SANTO DOMINGO. – El Archivo General de la Nación (AGN) presenta dos nuevos libros que enriquecen el acervo bibliográfico nacional y refuerzan su compromiso con la investigación, la preservación de la memoria histórica y la difusión del conocimiento especializado.

Una de las obras es Historia de la Aviación Militar Dominicana, de la autoría del general retirado Federico Fernández Sméster, editada por el historiador Cándido Gerón.

El libro ofrece un análisis detallado sobre el desarrollo, consolidación y aportes de la aviación militar en la República Dominicana, resaltando su papel dentro de la institucionalidad castrense y su incidencia en la historia contemporánea del país.

La publicación se sustenta en una rigurosa investigación documental y constituye un homenaje a una trayectoria marcada por el servicio, la disciplina y el cumplimiento del deber.

PRESENTAN DICCIONARIO HISTÓRICO, POLÍTICO Y CULTURAL

El Diccionario histórico, político y cultural (1492–2024), autoría de Cándido Gerón, es el segundo título, una obra de consulta que reúne personajes, hechos y procesos fundamentales de la historia dominicana, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad.

Este volumen se presenta como una herramienta esencial para investigadores, docentes, estudiantes y público interesado en profundizar en la evolución política, social y cultural de la nación.

El AGN destaca la importancia de estos libros como aportes significativos al estudio histórico y como parte de su labor editorial orientada a fortalecer la identidad nacional y el pensamiento crítico.

La institución invita a todos los interesados a consultarlos a través de los siguientes enlaces: https://colecciones.agn.gob.do/opac/ficha.php?informatico=00284386PI&codopac=OPDIG&idpag=1844532040&presenta=digitaly2p#viajeinicial

