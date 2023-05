Aeropuerto Punta Cana anuncia en DATE 2023 extensión terminal

PUNTA CANA, La Altagracia. – El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) anunció para el verano de 2023 la inauguración de la extensión de la Terminal B y la instalación de nuevos equipos tecnológicos para eficientizar la seguridad y la experiencia del pasajero, en el marco de la 23ª edición del Dominican Annual Tourism Exchange 2023 (DATE) de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

La expansión, con una inversión de USD$80 millones de dólares, tiene capacidad para movilizar a 3 millones de pasajeros. Tendrá una extensión de unos 35 mil m² y contará con siete puertas de embarque y siete puentes aéreos.

“En los últimos años el Aeropuerto Internacional de Punta Cana ha experimentado un crecimiento considerable de sus operaciones, convirtiéndolo en el de mayor movimiento de pasajeros de la República Dominicana”, afirmó Alberto Smith, director de Operaciones de Landside.

“Esto ha exigido que se adecuen las infraestructuras y equipos tecnológicos, para dar facilidad a los procesos de seguridad de la aviación, optimizando los resultados de seguridad y mejor facilitación de dichos procesos”, agregó.

Citó entre ellas la smarth path – biometría para trámites de facturación sin asistencia de agentes, quiosco de autoservicio y tecnología móvil con inscripción/registro biométrico de forma rápida y segura, autoservicio de despacho de equipaje con verificación biométrica, puertas electrónicas de autoservicio de embarque, control de acceso a áreas seguras y control fronterizo automatizado.

En adición, los nuevos quioscos de self check in con impresión de etiqueta de maletas, un Explosive Detection System (EDS) en el punto de chequeo de seguridad y carrusel de maletas, nuevas pantallas de seguridad, auto-gates, self service boarding, quioscos ABC en el área de migración llegada.

Este año el Aeropuerto Internacional de Punta Cana fue galardonado por séptimo año consecutivo como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica.

DATE 2023

Con la participación de más de 160 suplidores y compradores de 20 países, DATE 2023 se celebra del 26-28 de abril, en el Barceló Bávaro Convention Center.

