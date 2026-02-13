AERODOM logra nuevo récord en cargas en la RD en 2025

SANTO DOMINGO. – La compañía AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, alcanzó un nuevo hito en sus operaciones de carga aérea durante 2025, al movilizar 111,331 toneladas métricas (TM).

Ese resultado representa un crecimiento del 13% con respecto a 2024, lo que confirma una trayectoria sostenida de expansión y consolida a AERODOM como el principal operador aeroportuario de carga de la República Dominicana.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) reafirmó su rol estratégico al concentrar casi el 75% del volumen total y un destacado 90% del valor de la carga aérea del país, con 109,686 TM movilizadas durante el año.

DESEMPEÑO ROBUSTO

El crecimiento del 13% en 2025 fue impulsado por un desempeño robusto en todos los segmentos de mercado, con aumentos significativos hacia Estados Unidos (+19%), el Caribe (+13%) y Europa (+8%).

Ese dinamismo se vio potenciado por hitos operativos clave que marcaron el año, como la apertura de la nueva terminal de correo exprés de la DGA, que opera 24/7.

También las primeras operaciones regulares y anuales de tránsito de carga entre Estados Unidos y el Caribe vía SDQ, paso fundamental que posiciona a AILA como un centro logístico en funciones.

“Este crecimiento sostenido evidencia la consolidación de la carga origen–destino de República Dominicana en nuestros aeropuertos¨, expresó Damien Stephan, CFO de AERODOM.

Los hitos de 2025, en especial el inicio de operaciones regulares de tránsito, muestran que ya estamos ejecutando la próxima meta: el desarrollo pleno de la carga de tránsito para seguir posicionando al país como el centro logístico del Caribe, señaló.

La propuesta de valor del AILA está reforzada por su ubicación geográfica estratégica, amplia conectividad aérea, infraestructura especializada y presencia en sitio de entidades clave.

agl/of-am