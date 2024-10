MIP denuncia presiones a la RD para que conceda nacionalidad

Viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios, Juan Manuel Rosario.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) calificó como una amenaza para la soberanía de la República Dominicana supuestos intentos de algunos sectores de imponer, de manera encubierta, la concesión de la nacionalidad a extranjeras que no cumplen con los requisitos legales establecidos.

En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET el viceministro de Naturalización y Asuntos Migratorios, Juan Manuel Rosario, alertó sobre cualquier intento de inscripción en el registro civil u otras vías irregulares.

BUSCAN DESCONOCER DERECHO SOBERANO DE RD

El funcionario dijo que bajo el pretexto de defender los derechos humanos de individuos que han ingresado al país de manera ilegal, se ha desplegado un conjunto de directrices que buscan desconocer el derecho soberano del pueblo dominicano, que es respaldado por tratados internacionales que regulan las relaciones entre los Estados.

Aclaró que no se puede exigir al Estado dominicano asumir responsabilidades que no le corresponden, tales como proveer servicios de salud, educación o nacionalidad a personas que no cumplen con los requisitos legales.

Asimismo, dijo que no es aceptable que ningún funcionario o ciudadano comprometa los recursos del Estado para afrontar las consecuencias derivadas de la entrada irregular de extranjeros, lo cual contraviene las leyes nacionales.

DEFENSORES SOBERANIA HAN SIDO DIFAMADOS Y AISLADOS

«Los derechos humanos colectivos o de tercera generación reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación. En ese sentido, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra este principio, permitiendo a los pueblos definir su condición política y fomentar su desarrollo económico, social y cultural», destacó Rosario.

Lamentó que aquellos que han defendido la soberanía nacional frente a estas presiones internacionales hayan sido objeto de aislamiento deliberado y difamaciones, destacando que la defensa de la nación no admite términos medios. «La defensa de nuestro hogar patrio es clara: o se protege o se pone en riesgo, sin lugar para ambigüedades o manipulaciones», añadió.

Rosario también recordó que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, siempre que estas estén sujetas a su jurisdicción.

