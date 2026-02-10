Advierte solo el Estado puede actuar contra indocumentados

Lee Ballester habla con periodistas este martes sobre los operativos.

SANTO DOMINGO.- El director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, advirtió este martes que solo el Estado tiene la facultad de realizar operativos de interdicción migratoria, en respuesta a desafíos lanzados por la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana.

La entidad dio un plazo de 10 días para que haitianos indocumentados abandonen Santo Domingo Este ante el asesinato de un adolescente presuntamente a manos de estos extranjeros,.

El funcionario enfatizó que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y las leyes para evitar situaciones de desorden.

EXISTE UN ORDENAMIENTO JURIDICO QUE DEBE SER RESPETADO

Durante el lanzamiento del centro de datos y página web del Observatorio de Políticas Migratorias, señaló que existe un ordenamiento jurídico y para eso tiene el Estado a las instituciones que son las responsables de actuar en consecuencia.

Lee Ballester señaló que los operativos se realizan de forma conjunta con otros organismos de seguridad y basados en levantamientos técnicos previos.

«Hay que apegarse a ese ordenamiento jurídico, al debido proceso, ya que es una facultad de las instituciones que la ley le confiere el ejercicio de la autoridad para contrarrestar cualquier tipo de ilícito», manifestó.

CANALIZAR DENUNCIAS POR VIAS CORRESPONDIENTES

El funcionario agregó que Migración seguirá aplicando las leyes y mantendrá una ofensiva operacional completamente activa en todo el territorio nacional.

Respecto al caso ocurrido en el sector Katanga en Los Mina, confirmó que ya se han realizado operativos ante la tragedia y que la presencia de los agentes es permanente.

El director de Migración llamó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales para reportar irregularidades y denuncias en temas de las políticas migratorias.

«Cualquier denuncia que la gente quiera, pues que la haga llegar a la Dirección General de Migración y nosotros canalizamos esa denuncia y actuamos en consecuencia», puntualizó.

