Adovenprofar, Peña G., Mellos y Comercio ganan softbol del DN

El equipo de Adovenprofar-B

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Vendedores de Productos Farmacéuticos (Adovenprofar-B) y la liga Peña Gómez ganaron sus partidos, mientras que Comercio en Marcha y los Mellos Softball Club dividieron honores, en la segunda jornada de la categoría Júnior Superior del torneo softbol de ligas Rubén Pimentel del Distrito Nacional.

La justa, que está en su XXXV versión, la organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional, dedicada a Jorge Rijo y Rafaelín Franjul, por la copa Confraternidad 2025, con el copatrocinio de JM. Álvarez a nombre de sus productos, las bolas 4Fans y los bates Z-mil, que son los oficiales del evento.

En la doble jornada que los enfrentó en el estadio Los Picapiedras, la selección de la Peña Gómez superó a la liga Naco, en el primer partido por la vía letal, 11 vueltas a cero y en el segundo 7-2.

El primero lo ganó Julio Valdez y perdió Robert Guillén. Se destacaron con el madero por los triunfadores Nicanor García de 3-3, un doble, con dos anotadas; Runi Núñez de 3-2, un cuadrangular, anotó una y empujó tres; José Batista, de 2-2, un tubey, tres anotadas y dos empujadas; Víctor Morillo de 2-2, con una anotada y una empujada; Wilfredo Cabral de 2-2, con una empujada.

El ganador del segundo fue Pedro Hernández y perdió Héctor García. Con el madero se destacaron por los triunfadores José Batista 2-2, un doble, dos anotadas; Deivi Piñeiro de 3-2, dos anotadas; Flaylin Rosario, de 3-2, un tubey, una impulsada; Félix Matos de 1-1, un cuadrangular, una anotada y tres empujadas.

Los dos triunfos de Adovenprofar

Los vendedores farmacéuticos-B superaron a la liga Villa Juana-A en el doble choque que los enfrentó en el estadio Hoyo de Chulín en el Puerto Isabela. A primera hora triunfaron con pizarra de 11-5, correspondiendo el triunfo a Juan Guillén mientras que Pablo Castillo sufrió la derrota.

La parte ofensiva fue liderada en ese encuentro por los ganadores, por César Curiel, dos hits en tres turnos, dos anotadas; Joel González de 2-1, un cuadrangular, una anotada, tres impulsadas; Gonzalo Briones de 3-1, una anotada y dos empujadas; Jimmy Puello, de 2-1, jonrón, una anotada y una empujada; Nathanael Delgado, de 3-1, un cuadrangular, anotó una y empujó tres; Simer Castro, de 3-1, un doble, anotó y empujó una.

El segundo partido finalizó con pizarra de 17-13. El pitcher ganador fue Ramón Toribio y perdió Castillo, con salvamento para Juan Guillén.

Los mejores al bate por los ganadores fueron Nathanael Delgado de 3-2, par de cuadrangulares, dos anotadas y seis remolcadas; Darling Ramírez que se fue de 2-2, un jonrón, dos anotadas y tres empujadas; Jimmy Puello de 2-1, jonrón, una anotada y dos empujadas; Gonzalo Briones de 3-1, anotó una y remolcó dos.

División de honores

Comercio en Marcha ganó el primero y los Mellos Softbol Club el segundo, para una división de honores en el encuentro celebrado en el estadio de la liga Moscoso Puello.

Con pizarra de 10-9 pasó el partido a favor de los comerciantes, que contaron con el pitcheo de Aníbal Morales que fue el lanzador ganador, mientras que José Luis Tavárez cargó con la derrota.

Se destacaron por los ganadores Javier Acevedo con jonrón y sencillo; Ariel de la Cruz un jonrón y un sencillo; Kelvin De Aza y Víctor Almánzar pegaron doble y single cada uno.

Los Mellos triunfaron en el segundo encuentro 13-10. Ganó Andrés Acosta y perdió Jesús Hernández.

La ofensiva de los ganadores la lideraron Alain Ferrera con dos jonrones; Robert Cruz, triple y sencillo; Billy González, par de inalámbricos.

of-am