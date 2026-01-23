ADOPASO anuncia la primera competencia caballos paso fino

Fernando Núñez

JARABACOA.- La Asociación Dominicana de Criadores de Caballos de Paso (ADOPASO) anunció para este sábado la primera competencia puntuable de caballos de paso del año 2026, en la Hacienda Buena Vista, ubicada en el Distrito Municipal de Buena Vista.

El evento iniciará a partir de las 9:00 de la mañana y contará con un destacado panel de jueces integrado por Wilman Rodríguez, de Puerto Rico; Mauricio Camacho, de Colombia; y José Miguel Ortega, de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por Pablo Peguero y Fernando Núñez, presidente y vicepresidente de ADOPASO, respectivamente.

Dijeron que el director del distrito municipal de Buena Vista, Estanley Ureña, junto a los demás miembros de la sala capitular, harán entrega de un trofeo especial al ejemplar macho que resulte Gran Campeón, así como a la yegua que obtenga el título de Gran Campeona del evento.

En la comunidad caballista del país, existe un gran entusiasmo por la celebración de esta competencia, especialmente entre los residentes de la zona norte, y una importante cantidad de ranchos de todo el país ya han confirmado su participación.

