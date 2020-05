Admiración y dolor en EEUU por la muerte genio del rock Little Richard

NUEVA YORK.- La partida a los 87 años del legendario Little Richard, autodenominado el “arquitecto” del rock and roll, ha desatado este sábado en EEUU innumerables reacciones de admiración y dolor de estrellas de la música, revistas, premios y políticos que destacan su huella en redes sociales, donde ha sido tendencia.

Desde Jerry Lee Lewis hasta la ex primera dama Michelle Obama, pasando por Lenny Kravitz, Cyndi Lauper, Carole King, Charlie Daniels o el director de cine Spike Lee… cientos de personalidades expresaron su pesar y alabaron su figura luego de que su hijo, Danny Penniman, confirmara a la revista Rolling Stone su fallecimiento.

Justamente esa publicación especializada lo describió como el “padre fundador del Rock” y una persona que rompió barreras musicales, al destacar éxitos como “Tutti Frutti”, “Good Golly Miss Molly” y “Long Tall Sally”, sobre los que dijo que fijaron “la plantilla que seguiría una generación de músicos”.

Los premios Billboard también aseguraron, a través de su revista, que con la muerte de Richard, que fuentes cercanas revelaron que llevaba dos meses enfermo, el mundo ha perdido a su último creador vivo del rock and roll, pero que una voz como la de Richard Penniman -verdadero nombre del artista- realmente nunca puede ser silenciada.

Billboard recordó la gran influencia que tuvo “en todo el mundo”, desde Elvis Presley hasta Paul McCartney, pasado por Jimi Hendrix y géneros como el punk y el metal.

El también histórico pionero del rock Jerry Lee Lewis, en tanto, aseguró a la revista Rolling Stone que pide a todos sus seguidores oraciones por la familia de su “amigo de toda la vida” y ” compañero roquero”.

“Vivirá siempre en mi corazón con… ¡su increíble talento y su amistad! Era único en su clase y lo extrañaré muchísimo. Dios bendiga a su familia y admiradores. Descansa en paz, amigo mío”, dijo.

“¡EL REY!”, tuiteó simplemente por su parte Lenny Kravitz, junto a dos fotos del legendario cantante, en una de las cuales aparece él mismo.

Little Steven, alias de Steven Van Zandt, el guitarrista de The E Street Band, escribió además: “QEPD Little Richard. El hombre que inventó el rock and roll. Elvis lo popularizó. Chuck Berry fue el narrador. Richard era el arquetipo. Maureen y yo nos sentimos muy honrados haber sido el primer matrimonio que realizó. Tuvimos la suerte de conocerlo. Vive para siempre en el garaje ‘underground’”.

También Cyndi Lauper, en su cuenta oficial de Twitter, mostró sus condolencias a la familia y expresó su pena: “Estoy tan triste por la muerte de Little Richard. (…) Él fue realmente uno de los verdaderos cantantes del Rock and Roll y uno de sus pioneros. Será echado de menos”.

Otra personalidad que tuvo palabras para el fallecido cantante fue la esposa del expresidente Barack Obama, Michelle Obama, quien tuiteó que “con su exuberancia, su creatividad y su rechazo a ser otra cosa que sí mismo, Little Richard puso la base fundacional de generaciones de artistas que le siguieron”.

“Hemos sido afortunados de haberlo tenido”, puntualizó.

Asimismo, el director de cine Spike Lee compartió el anuncio de unas zapatillas deportivas Nike que hizo con Little Richard y Michael Jordan en 1991 con el mensaje “que descanse en paz, a uno de los verdaderos creadores del Rock and Roll”.

Penniman, quien pasó a la historia por encarnar el lado más salvaje e impredecible de su género, está considerado como uno de los fundadores del rock and roll, un papel que él mismo promocionó cuando hace años le dijo a la revista Playboy: “Solo hay un creador, solo hay un arquitecto: Little Richard”.

En el pasado, el artista ya había sufrido de un ataque al corazón, una fuerte ciática y problemas degenerativos en la cadera.

