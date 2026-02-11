Ademi será anfitrión Cumbre Global para Banca con Valores

SANTO DOMINGO. – Por primera vez República Dominicana será la sede de la 18va Reunión Anual de la Alianza Global para la Banca con Valores (GABV, por sus siglas en inglés), de la cual el Banco Múltiple Ademi funge como entidad anfitriona.

El evento, organizado por la GABV, marca un hito en el sector financiero para el país y la Región, pues participarán presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, altos ejecutivos y especialistas en estrategias de impacto de los bancos de la red, que cuenta con más de 70 miembros en 45 países de todos los continentes.

El encuentro se celebrará del 9 al 12 de marzo de 2026 en el hotel El Embajador y tendrá como tema central “Las Finanzas como Fuerza para la Inclusión y la Equidad”.

En diferentes paneles, conferencias y talleres se abordar el futuro de la banca responsable, las finanzas sostenibles y el desarrollo inclusivo, entre otros temas trascendentes para la banca global.

Para l entidad, único banco múltiple especializado en microfinanzas en República Dominicana, es un honor ser el anfitrión de esta 18va Reunión Anual, que en ocasiones anteriores ha tenido escenarios como Italia, Nepal, Estados Unidos, Perú y la República de Uganda.

Su presidente,Andrés Bordas, afirmó al respecto: “esta reunión global refleja el reconocimiento al camino que ha venido recorriendo la GABV en materia de inclusión financiera y sostenibilidad. Nos llena de orgullo ser la entidad financiera anfitriona de este encuentro donde converge una agenda enfocada en un sistema financiero que esté al servicio del desarrollo social, que promueva la preservación del medio ambiente y la generación de prosperidad”.

Martin Rohner, director ejecutivo de la GABV manifestó: «El Encuentro Anual de la GABV es el punto de encuentro de los líderes de los bancos con valores más influyentes del mundo. Desde las finanzas inclusivas y los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, hasta la importancia de la financiación ambiental en una región especialmente vulnerable al cambio climático».

La GABV reúne cada año más de 100 líderes de banca ética, organismos multilaterales, inversionistas de impacto y expertos en sostenibilidad para discutir tendencias, compartir buenas prácticas y definir la agenda global de la banca con valores.

