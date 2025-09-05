Acuerdan mayores controles en fiscalizar sustancias controladas

El acuerdo fue suscrito por el director general de Digempas, Leandro José Villanueva, y el presidente de la DNCD, José M. Cabrera Ulloa, durante un acto realizado en la sede del organismo antinarcóticos.

Santo Domingo, 4 sep.- La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) acordaron fortalecer la regulación, desvío, fiscalización y control de narcóticos, así como la fabricación de medicamentos que contienen sustancias controladas y los precursores químicos.

Entre los puntos claves del acuerdo se destacan, la realización de operativos conjuntos en puertos, aeropuertos, fronteras, farmacias y almacenes, precisó la Digemaps en una nota.

El intercambio de información técnica y mecanismos de alerta temprana sobre productos ilegales o peligrosos. El uso compartido del Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano (LEPCH) para análisis técnicos.

Asimismo, la capacitación cruzada de personal en normativas, inspección y control químico.

El apoyo en la destrucción y disposición final de productos decomisados conforme a las normativas ambientales. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables automáticamente, y no implica compromisos financieros entre las partes, salvo acuerdos específicos posteriores.

El convenio establece un marco general de colaboración que permitirá desarrollar acciones conjuntas en materia de inspección, vigilancia, capacitación técnica, intercambio de información, uso compartido de recursos institucionales y cooperación internacional, con el fin de enfrentar los desafíos asociados al tráfico y uso indebido de sustancias controladas, así como a la falsificación, desvío y comercialización ilegal de medicamentos.

of-am