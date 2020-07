Actriz Celinés Toribio debuta en Amazon Prime con serie “Big Dogs”

Miami, FL – Este verano vino cargado de buenas noticias para la reconocida actriz y productora de cine Celinés Toribio que debuta en Amazon Prime con la serie norteamericana “Big Dogs”.

Hoy en día es muy común disfrutar de contenido hispano en las famosas plataformas digitales del mundo. Actores de grandes mercados en Latinoamérica y Europa como México, Argentina y España, nos entretienen con buenas producciones. Pero lo que no es común es que una serie en inglés, producida para la gran plataforma Hollywoodense, Amazon Prime, le dé espacio a que actrices como Celinés Toribio, brillen y en su idioma.

Celinés interpreta a Esperanza, una enfermera de origen dominicano de mucho carácter, y de un pasado con historias de supervivencias. “El guión estaba en inglés, pero los productores me pedían que mostrara la identidad del personaje hablando español y con acento dominicano. Yo no lo podía creer, en medio de un equipo netamente anglosajón y una directora de tantos proyectos en Hollywood, pidiendo más de mi cultura y de mi argot caribeño. Se me llenaba el pecho de orgullo resaltando a través de mi actuación, mi cultura y mis raíces”. Comenta entusiasmada Celinés.

“Big Dogs” filmada en el 2017, se estrenó recientemente y en su 1ra semana, ha sido catalogada con 5 estrellas de calidad por los críticos de contenido digital. Esta serie de acción y suspenso, fue filmada en New York y está escrita por el aclamado autor Adam Dunn y producida por Choice Films. Su 1ra temporada cuenta con 8 episodios dirigidos por conocidos técnicos en la industria de Hollywood, entre ellos la directora Darnell Martin -“Law & Order”, “Chicago Fire”, “Grays Anatomy”- quien fuera la directora de Celinés en esta serie.

Los productores ejecutivos Summer Crockett Moore y Tony Glazer esperaban este momento desde que estuvo lista la serie en el 2018. “Duré 2 días en las afueras de New York para grabar mis escenas. El primer día fue uno de preparación y prueba y el 2do día rodamos desde bien temprano en la mañana”, recuerda la actriz.

La escena de Esperanza (Celinés), esta cargada de adrenalina y pasa de todo un poco: camillas con pacientes desangrándose, paramédicos que entran y salen y el actor y coprotagonista en la serie Manny Pérez (Sixto), policía/detective viene donde su hermana (Esperanza) a pedir ayuda con un herido que está detenido. En esta escena podemos ver como los hermanos Sixto (Manny) y Esperanza (Celinés) en medio de un agitado desacuerdo cambian del inglés al español.

Todo parece indicar que vendrá una 2da temporada, pero por la situación actual de la pandemia, no se está hablando de filmación o fecha de estreno. La misma artista confirma que los productores le han expresado su interés de que Esperanza tenga más presencia actoral en la 2da parte. Esperemos que así sea porque Celinés es pura fuerza actoral en esta 1ra temporada.

Los protagonistas de Big Dogs son: Brett Cullen (The Joker), Manny Pérez (The Blacklist) y Michael Rabe (Homeland).

SOBRE CELINÉS TORIBIO

Celinés desarrolla su carrera actoral entre Miami y Los Ángeles donde es representada por la legendaria agencia de actores BBA Talent. Después del éxito que tuvo como actriz con las películas en Netflix Latinoamérica: “Que León” y “Que Leones”, la podremos ver próximamente en la pantalla grande en: “Infelices para Siempre” una película de Videocine rodada en suelo mexicano donde Celinés trabaja al lado de los respetados actores Adrián Uribe y Consuelo Duval.

of-am