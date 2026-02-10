Activos Banco Popular suman 929 mil 748 millones de pesos

Torre Popular, sede principal del Banco Popular Dominicano

Santo Domingo, 10 feb.- Los activos totales del Banco Popular Dominicano, una de las principales entidades financieras privadas del país, sumaron 929,748 millones de pesos en 2025, con un aumento de un 9.4 % respecto al año anterior, de acuerdo con los resultados preliminares presentados este martes por dicha institución.

Por su lado, la cartera de préstamos neta alcanzó 579,145 millones de pesos, para un crecimiento de 42.134 millones de pesos.

Los depósitos totales ascendieron a 702.933 millones de pesos, un 8.9 % más respecto al cierre de 2024, según los datos presentados por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.

En 2025, el Banco Popular logró mantener una de las tasas de morosidad más bajas del sistema, situándose en 1.55 %, por debajo del promedio de la banca múltiple, que fue de 1.72 %, y del promedio regional latinoamericano estimado en 2.7 %, agregó Paniagua.

La cobertura de provisiones alcanzó 1.93 veces la cartera vencida, superando los estándares locales e internacionales, destacó el ejecutivo bancario.

En términos de solvencia, el índice del Popular se situó en 15.55 %, superior en un 55 % al requerimiento regulatorio de un 10%. EFE

