Activos banca crecieron 7.9% y alcanzaron RD$4.15 billones

Fachada SB.

SANTO DOMINGO.- Los activos del sistema financiero dominicano cerraron diciembre de 2025 con un crecimiento interanual de 7.9%, alcanzando los RD$4.15 billones (millones de millones), de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos (SB).

La cartera de créditos llegó a los RD$2.39 billones, tras expandirse en RD$206 mil millones (9.5%), lo que confirma que el crédito sigue siendo el principal motor del crecimiento de los activos bancarios.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó la estabilidad y fortaleza del sistema financiero dominicano –reconocida por organismos internacionales como el FMI, la cual continúa siendo un pilar fundamental para la economía nacional y el bienestar de la población.

DISPONIBILIDAD EN DICIEMBRE RD$659 MIL MILLONES

Según los datos, las entidades financieras concluyeron diciembre con un balance de disponibilidades, el efectivo en caja y los depósitos en el Banco Central y en otros bancos, que ascendió a RD$659 mil millones, presentando un aumento de RD$43,887 millones, para una variación interanual de 7.1%.

En cuanto al comportamiento de los ahorros, los depósitos del público se incrementaron en 10.3% durante 2025, para alcanzar los RD$2.8 billones.

CAPITALIZACION DEL SISTEMA MANTUVO CRECIMIENTO

El nivel de capitalización del sistema financiero medido por el patrimonio neto continuó su tendencia de crecimiento, registrando una expansión de RD$52,596 millones, para una tasa de crecimiento interanual de 11.4%. Con ello, el patrimonio neto se ubicó en RD$521,382 millones al cierre del año.

Los datos reflejan que el sistema bancario está adecuadamente capitalizado y con suficiente capacidad de absorción de pérdidas inesperadas. También una reducción de los niveles de apalancamiento del sistema.

Sobre la rentabilidad, los indicadores revelan un resultado neto de RD$90,445 millones, con un incremento interanual de RD$5,126 millones, equivalente a 6.0%.

