Activista comunitaria llama a votar por candidato partido Alianza País

Dinorah Cordero y Luis Mayobanéx Rodríguez

NUEVA YORK.- La activista comunitaria Dinorah Cordero exhortó a la comunidad dominicana radicada en circunspcrición uno a votar por el candidato a diputado del partido Alianza País, Luis Mayobanéx Rodríguez.

Explicó en un documento que, aunque simpatiza por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), “en Alianza País tengo amigos entrañables que por años hemos militado juntos en los problemas de nuestra comunidad de Nueva York y de República Dominicana”.

Manifestó que “ante de las emociones y radicalización partidaria, tengo necesariamente que anteponerlas a los méritos de Luis Mayobanéx Rodríguez (Radhamés), candidato de ultramar, y dejar que la justeza haga su parte”.

Resaltó que “es una pena que no me encuentre en estos momentos en la ciudad de Nueva York para acomnpañarte en tu campaña, pero desde aquí, desde esta media isla, tengo que levantar mi voz para decirle a los votantes dominicanos que el derecho a representarnos no debe ser desde el punto de vista partidario, sino desde el sitial ganado en base a estar siempre en primera fila en defensa de la justicia social, contra la corrupción y la impunidad en nuestro país”.

Sostuvo que Rodríguez merece serr diputado por su trabajo comunitario de más de 30 años.

Reiteró su llamado a la diáspora dominicana para que este domingo salga a votar por el candidato de Alianza País, “para que tengamos un verdadero representante que levante la voz de la comunidad y nuestros reclamos”.

