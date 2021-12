Acoso sexual en el trabajo versus justicia

En nuestro artículo anterior tratamos el tema de los riesgos que mantienen los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana a razón de la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos de estos. Además de la deficiente labor de la justicia para prevenir y aplicar sanciones a quienes amenazan constantemente a nuestros pequeños.

Al igual que a niños y adolescentes las mujeres y algunos hombres son víctimas del acoso sexual lo que se convierte en un círculo vicioso para niños, adultos y adultos mayores, dejando un gran vacío de estudios y estadísticas científicas en tal problemática. Al parecer las autoridades responsables son indiferentes a tan funesto problema.

«Dar cuidado no es sólo alimentar, vestir y limpiar. También es comprender cómo llevar la complicada relación niño vs padre. Entendiendo las frustraciones, confusiones y curiosidades de los niños, niñas y adolescentes. Preguntar, escuchar, observar, ayudar y preguntar otra vez; hasta darnos cuenta y comprender cada proceso o acción. Los fundamentos del cuidado de los niños, niñas y adolescentes son dar atención con cariño. Los Padres que no se cuidan ni se valoran así mismos será difícil que puedan cuidar y valorar a sus hijos»

Muy pocas empresas toman en cuenta, que el personal humano, es el más importante recurso y mucho menos proporcionan su ambiente laboral con respeto a los derechos humanos, pues, un ambiente agradable con el equilibrio emocional y de razonamiento es determinante en cuanto a las relaciones laborales, y por otro, desde el punto de vista productivo, es aún más, pues de ahí dependerá la calidad productiva esperada.

Un mal día de trabajo provoca un estancamiento laboral, inconvenientes familiares y hasta un conflicto social.

Lo más cuestionable de todo este asunto, es la complicidad social, que tristemente se han perdido los principios axiológicos. Sumado a este incierto panorama están los medios y sus comunicadores; también, las iglesias y los educadores, quienes en su gran mayoría son parte de ese deterioro moral y ético que sufrimos.

Nos obliga a preguntar: ¿qué está pasando en nuestros hogares, en los centros educativos, en cada lugar de trabajo; en los demás lugares de convivencia social y sobre todo en los diferentes medios de comunicación sin censura alguna? También, hacer otra pregunta: ¿Cuándo se tomará en serio el tema de la educación sexual para todas las generaciones?

UNICEF, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas; La Oficina para América Central, Panamá y República Dominicana, sobre el Mejoramiento del Ambiente Laboral y la Productividad de las Empresas; y una que otra ONG, coinciden en nuestro país es escaso el registro de la incidencia de abuso o acoso sexual y moral en el trabajo.

En el país, sobre el acoso moral no se conoce de ninguno y lo poco conocido sobre acoso sexual se han realizado en Zonas Francas, sector históricamente feminizado: En 2003, la International Labor RightsFund (ILRF) y la Fundación Laboral Dominicana realizaron el estudio “Sexual Harrasment in the Export Processing Zones of the Dominican Republic” que a partir de entrevistas y grupos focales reveló el 40 % de las mujeres entrevistadas habían sido víctimas de acoso sexual en las Zonas Francas.

Citamos algunas violaciones, (maltrato y discriminaciones) y Bullying “acoso escolar” u “hostigamiento escolar” que sufren las mujeres y algunos hombres; de igual manera nuestros pequeños diariamente en los diferentes espacios de convivencia y laboral, (Escuelas, empresas, instituciones públicas, hogares, etc.)

El diccionario digital Concepto Definición.DE define “Bullying es una palabra inglesa, también conocido como “acoso escolar” o “hostigamiento escolar“, bullying está compuesto por la voz “bully” que quiere decir “matón” o “peleón” más la terminación “ing” que indica la acción o el resultado de una acción. Este vocablo no está dispuesto en el diccionario de la real academia, pero, puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este. Este tipo de acoso se caracteriza por optar por un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano con el principal objetivo de infligir daño a una determinada persona para asustarlo o someterlo. El bullying puede ser de tipo psicológico, verbal, social o físico.

Acoso leve:

– Chistes de contenido sexual sobre la mujer

– Piropos / comentarios sexuales sobre las trabajadoras

– Pedir reiteradamente citas

– Acercamiento excesivo

– Hacer gestos y miradas insinuantes

Acoso grave:

– Hacer preguntas sobre su vida sexual

– Hacer insinuaciones sexuales

– Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones

– Presionar después de la ruptura sentimental con un compañero

Acoso muy grave:

– Abrazos, besos no deseados

– Tocamientos, pellizcos

– Exhibicionismo

-Acorralamientos

– Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas

– Realizar actos sexuales bajo presión de despido

– Asalto sexual

– Propuestas de todo tipo para obtener favores sexuales

Los casos de acoso sexual y acoso moral (o “mobbing”) son una realidad que enfrenta una alta proporción de mujeres en todo el mundo y que afecta no sólo su integridad y salud física y mental, sino también la igualdad de oportunidades en el empleo.

Todo lo antes expuesto obliga a implementar procesos agresivos de educación sexual para todos los segmentos de la población y crear consciencia para salvaguarda de estos sectores más vulnerables, los cuales están en riesgo y urgen de la intervención de las autoridades competentes; así como, de los expertos en el manejo de esta problemática social.

