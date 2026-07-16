Accidentes de tránsito dejan más de mil muertos en la RD

SANTO DOMINGO.- Los accidentes de tránsito provocaron 1,103 fallecidos y 30,826 lesionados en República Dominicana en lo que va de 2026, cifras que mantienen la siniestralidad vial como uno de los principales desafíos de seguridad, según datos oficiales divulgados este miércoles.
Según registros del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), basados en datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), solo en julio unas 40 personas han perdido la vida en hechos vinculados con incidentes de este tipo.
Los registros oficiales indican que, en promedio, tres personas mueren cada día en el país por esta causa. Organismos especializados advierten sobre la presión que representa la elevada cantidad de heridos para los servicios de atención traumatológica.
El Opsevi sitúa al Gran Santo Domingo como la zona con mayor número de fallecidos por accidentes de tránsito, con 119 víctimas, de ellas 63 en el Distrito Nacional. Le siguen San Cristóbal, con 104 muertes; La Altagracia, con 93; Santiago, con 91; La Vega, con 65, y Peravia, con 50 fallecidos.
GRAVEDAD DEL PROBLEMA
La realidad se refleja en múltiples accidentes ocurridos durante los últimos cinco días en el Gran Santo Domingo y otras provincias. Entre los hechos recientes figura un choque registrado el martes en la Circunvalación Santo Domingo, donde un automóvil y una patana colisionaron, dejando una persona fallecida y varios heridos.
Imágenes difundidas del lugar mostraron el camión de carga volcado y el vehículo particular muy afectado.
HASTA PARA LA MUERTE SON VANIDOSOS ESTOS AMARILISTAS…
Correccion del titulo. Debe ser: IMPRUDENCIA DE MOTORISTAS DEJAN MAS DE MIL MUERTOS EN RD. No creo que las edtadisticas de accidentes de automoviles de este pais sea muy diferente a otros paises. Ya digan la cosa como son y que alguien ya le ponga frenos a los motores.
Creó que tienes razón , pero es difícil de sacar una buena estadística porque si no mueren, provocan que otros mueran con sus imprudencia. Ahora las muertes de tránsito disminuirían mucho si usarán casco más no bajarían por éso los accidentes.