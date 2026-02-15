Accidente deja 14 heridos en una carretera de Constanza

CONSTANZA.- Catorce personas resultaron heridas la tarde de este sábado al volcarse tras registrarse un autobús en el kilómetro 5 de la carretera Casabito-Constanza, de esta localidad montañosa de la República Dominicana.

El hecho ocurrió cuando, presuntamente, el chofer del autobús perdió el control en una curva.

Al lugar del accidente se presentaron brigadas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y organismos de socorro, quienes brindaron asistencia inmediata a los afectados y coordinaron su traslado a distintos centros de salud, según reportan medios de prensa.

El accidente provocó la obstrucción total del tránsito por la carretera durante varias horas.

sp-am