Academia rechaza cuestionen Solano es autor de ‘Por amor’
Santo Domingo, 8 feb (EFE).- La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adope) rechazó este domingo de «manera categórica» cualquier intento de cuestionar la autoría, la obra y la trayectoria del maestro Rafael Solano, una de las figuras más sólidas, respetadas y determinantes de la música dominicana y latinoamericana.
En un contexto marcado por el ruido, la ligereza intelectual y la peligrosa normalización de la desmemoria, resulta alarmante que incluso espacios que se autodefinen como académicos sirvan de plataforma para afirmaciones que contradicen hechos históricos plenamente documentados, dijo la entidad en una nota.
VE «DISTORSIÓN IRRESPONSABLE»
Reabrir dudas sobre la autoría de (la canción) ‘Por amor’ no constituye un debate creativo ni un ejercicio crítico: es una distorsión irresponsable de la verdad histórica. ‘Por amor’, obra fundamental del cancionero dominicano y latinoamericano, interpretada por algunas de las voces más importantes de la música en español y reconocida internacionalmente, tiene un autor incuestionable: Rafael Solano.
Así lo certifican décadas de historia musical, el consenso de la comunidad artística y, de manera concluyente, un documento irrefutable: la carta firmada en 1969 por Manuel Troncoso, en la que reconoce de forma expresa que letra y música pertenecen al maestro Solano. Se trata de un texto fechado, firmado y publicado en la prensa nacional.
Desconocer o minimizar ese testimonio no puede atribuirse a un simple error. Es negligencia intelectual y una falta grave de rigor, incompatible con cualquier ejercicio serio de análisis cultural. La cultura no se honra sembrando sospechas artificiales ni relativizando verdades probadas; se honra respetando los hechos, los documentos y las trayectorias construidas con décadas de trabajo, agregó Adope.
RECUERDA INCIDENTE CON ALVARO ARVELO
La Academia recuerda, además, que en el pasado un periodista y el propietario de una emisora de radio fueron sometidos a la Justicia y condenados por difamación, precisamente por emitir señalamientos falsos y lesivos contra la honra del maestro Rafael Solano. Ese precedente judicial confirma que la libertad de expresión no ampara la falsedad ni la difamación, y que la responsabilidad profesional y ética es ineludible en el ejercicio de la comunicación, recordó la entidad.
«La afirmación del escritor español José María Paz Gago, en la que sostiene que la obra no pertenece al maestro Solano, fue realizada durante su acto de investidura como miembro de la Academia Dominicana de Ciencias», dijo Adopae.
«Deploramos que se haya utilizado ese escenario para propalar semejante falta en una actividad organizada por una institución cuyos integrantes conocen ampliamente la obra, la trayectoria y el valor histórico del maestro Solano, y cuya credibilidad académica debe ser preservada con el mayor celo», concluyó.EFE
rsl
Es que la cultura de nosotros los dominicanos es el robo. Despues de mas de media docena de decadas, salen voces envidiosas queriendo desconoce la autoria de la cancion POR AMOR, porque es aunque no lo hayan reconocido el himno a todas las canciones del idioma castellano.
Saludos. Si la persona a la que se pretende atribuir la autoría de la canción señaló, por escrito, que es del maestro Rafael Solano, no suya, «a confesión de parte, relevo de pruebas». Y supongo que Manuel Troncoso no estaría bajo amenaza de muerte o algo parecido cuando escribió la carta mencionada. Veo lo demás como especulaciones. Mucha salud para todos. Amén.
Bueno… no sé… pero cuando el rio suena es por algo.
Definitivamente una leyenda viviente que mereces todo el respaldo de el pueblo, la cancion por amor es de Rafael Solano y orgullosamente del pueblo dominicano.
La Academia Dominicana de Ciencias debe REVISARSE PARA EVITAR LOCOS EN ELLA!! Además, el propio Manuel Troncoso reconoce de forma expresa que letra y música pertenecen al maestro Solano. Cómo la Acedemia de Ciencias deja que un extrajero, la exponga a un HAZMERREÍR Y A UNA ABERRACIÓN NACIONAL. Cuál es legado de este filólogo para querer MANCILLAR A RAFAEL SOLANO SÁNCHEZ.
Tenia Que ser un maldito espanol que quiere pisotear al gran maestro Rafael Solano , lo que le alto decir al espanolito ese es Que Nini Caffaro Tampoco can’t esa cancion.
Dijo uno, que La Bachata nació en Puerto Rico, Otro que el merengue tiene origen Haitiano, solo faltaría que nos digan que esta canción la compuso un chino, históricamente hemos sido un centro de creación natural de ritmos y formas de vida, pero todos los cuestionamientos nacen aquí por la falta de identidad y sentido común, aquí se inicio la historia de América, desde 1492 y tampoco lo sabemos, Porque de todo sabemos, pero de nada leemos.