Academia rechaza cuestionen Solano es autor de ‘Por amor’

Rafael Solano

Santo Domingo, 8 feb (EFE).- La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adope) rechazó este domingo de «manera categórica» cualquier intento de cuestionar la autoría, la obra y la trayectoria del maestro Rafael Solano, una de las figuras más sólidas, respetadas y determinantes de la música dominicana y latinoamericana.

En un contexto marcado por el ruido, la ligereza intelectual y la peligrosa normalización de la desmemoria, resulta alarmante que incluso espacios que se autodefinen como académicos sirvan de plataforma para afirmaciones que contradicen hechos históricos plenamente documentados, dijo la entidad en una nota.

VE «DISTORSIÓN IRRESPONSABLE»

Reabrir dudas sobre la autoría de (la canción) ‘Por amor’ no constituye un debate creativo ni un ejercicio crítico: es una distorsión irresponsable de la verdad histórica. ‘Por amor’, obra fundamental del cancionero dominicano y latinoamericano, interpretada por algunas de las voces más importantes de la música en español y reconocida internacionalmente, tiene un autor incuestionable: Rafael Solano.

Así lo certifican décadas de historia musical, el consenso de la comunidad artística y, de manera concluyente, un documento irrefutable: la carta firmada en 1969 por Manuel Troncoso, en la que reconoce de forma expresa que letra y música pertenecen al maestro Solano. Se trata de un texto fechado, firmado y publicado en la prensa nacional.

Desconocer o minimizar ese testimonio no puede atribuirse a un simple error. Es negligencia intelectual y una falta grave de rigor, incompatible con cualquier ejercicio serio de análisis cultural. La cultura no se honra sembrando sospechas artificiales ni relativizando verdades probadas; se honra respetando los hechos, los documentos y las trayectorias construidas con décadas de trabajo, agregó Adope.

RECUERDA INCIDENTE CON ALVARO ARVELO

La Academia recuerda, además, que en el pasado un periodista y el propietario de una emisora de radio fueron sometidos a la Justicia y condenados por difamación, precisamente por emitir señalamientos falsos y lesivos contra la honra del maestro Rafael Solano. Ese precedente judicial confirma que la libertad de expresión no ampara la falsedad ni la difamación, y que la responsabilidad profesional y ética es ineludible en el ejercicio de la comunicación, recordó la entidad.

«La afirmación del escritor español José María Paz Gago, en la que sostiene que la obra no pertenece al maestro Solano, fue realizada durante su acto de investidura como miembro de la Academia Dominicana de Ciencias», dijo Adopae.

«Deploramos que se haya utilizado ese escenario para propalar semejante falta en una actividad organizada por una institución cuyos integrantes conocen ampliamente la obra, la trayectoria y el valor histórico del maestro Solano, y cuya credibilidad académica debe ser preservada con el mayor celo», concluyó.EFE

