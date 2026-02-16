Academia de Ciencias alerta de contaminación Presa de Hatillo

Presa de Hatillo.

SANTO DOMINGO.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana expresó preocupación por el estado de degradación ambiental que, dijo, presenta la Presa de Hatillo.

En documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET indica que la presa se ve afectada de manera cíclica por procesos de contaminación asociados al exceso de nutrientes y la proliferación de bacterias, lo que ha provocado un cambio drástico en la coloración y calidad de sus aguas.

La institución advierte que este fenómeno, caracterizado por la presencia de una capa pastosa y verdosa sobre el agua, representa una amenaza directa para la salud del ecosistema y las poblaciones que dependen del embalse y los usos estratégicos de esta infraestructura.

Manifiesta la necesidad de una intervención inmediata, estructural y sostenida por parte de las instituciones del Estado.

ACTIVO ESTRATÉGICO PARA SEGURIDAD NACIONAL

Explica que dicha presa, ubicada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es el embalse de agua dulce más grande del Caribe insular, con una capacidad de almacenamiento de 710 millones de metros cúbicos. Recibe principalmente las aguas del río Yuna y de afluentes que provienen de la Cordillera Central.

«Fue concebida para tres propósitos fundamentales: el control de inundaciones, el riego agrícola y la generación de energía limpia. Con el tiempo, también se han incorporado actividades turísticas, pesqueras y de abastecimiento de agua a sistemas comunitarios», indica.

Asu juicio, la obra se consolida como un humedal artificial de gran impacto en la economía nacional y en la seguridad alimentaria, ya que irriga más de 2,200 hectáreas agrícolas.

an/am