Abordan retos de la era digital para el talento humano de RD

Representantes de Felaban, ABA y ejecutivos bancarios en la apertura del CLADE 2025.

SANTO DOMINGO. – Líderes regionales abordan los desafíos de la era digital durante el Congreso Latinoamericano de Desarrollo del Talento Humano en la Banca (CLADE 2025), con sede en República Dominicana.

El evento reúne a líderes de la industria financiera, expertos en gestión de capacidades y transformación digital, así como representantes del ámbito académico y consultores de América Latina.

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) dieron inicio al Congreso, efectuado por primera vez aquí con el lema “Retos y desafíos del talento humano en la era digital”.

El certamen propone repensar el papel del conocimiento en un entorno económico en evolución, impulsado por la inteligencia artificial, el trabajo flexible y la necesidad de culturas organizacionales más humanas y sostenibles.

SECTOR FINANCIERO ACOMPAÑADO DEL TALENTO

La jornada inaugural fue encabezada por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA; Giorgio Trettenero, secretario general de FELABAN y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

La presidenta de la ABA y el superintendente Bancos coincidieron en que el desarrollo del sector financiero debe estar acompañado del fortalecimiento de las habilidades humanas.

Ruiz expuso que ningún avance será sostenible si no va respaldado de la formación técnica, el pensamiento crítico, el liderazgo empático y, sobre todo, la capacidad de adaptación al cambio.

Durante la primera jornada, varios ponentes abordaron cómo la inteligencia artificial y los datos pueden potenciar la aptitud.

En tanto, un panel de especialistas compartió herramientas para medir el clima laboral y rediseñar culturas organizacionales.

La agenda del evento incluye una mirada a la formación del nuevo talento digital desde las universidades y ponencias sobre automatización con enfoque humano, mentalidad antifrágil, entre otros tópicos.

agl/of-am