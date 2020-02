Abogado se suicida porque “olvidó información de casos complejos”

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un conocido abogado de esta ciudad agobiado y en estado depresivo decidió quitarse la vida ingirieron una sustancia con fines suicida en el Reparto Peralta.

Joel Leonidas Torres Rodríguez, de 32 años, quien se desempeñó como representante de varios casos importantes, dejó una carta en la que explica los motivos que tuvo para tomar la fatal decisión.

“He olvidado casi la totalidad de la información de casos complejos. No puedo ir a audiencias con los compromisos asumidos. Desde hace varios años he venido luchando con estado depresivo, condición a la que no estoy dispuesto tratar”, dejó escrito.

Procreó un hijo de seis años con su pareja que además está embarazada. Residía en la calle Mainardy Reina, residencial Anny, apartamento C- 5 del Reparto Peralta.