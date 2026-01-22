Abogado dice el COD no puede tocar fondos de federaciones

SANTO DOMINGO.– El Comité Olímpico Dominicano (COD) carece totalmente de autoridad legal para disponer, redistribuir o entregar los recursos económicos correspondientes a las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro, mucho menos a comisiones improvisadas o a supuestos entrenadores nacionales. Así lo afirmó de manera categórica el reputado abogado Ronald Santana.

La contundente advertencia fue ofrecida por el jurista en respuesta a denuncias sobre el uso irregular de fondos destinados al desarrollo de varias disciplinas deportivas, una práctica que calificó como ilegal y peligrosa.

Santana fue enfático al señalar que “los recursos destinados para las federaciones de esgrima, pentatlón, tiro y surfing solo pueden ser manejados por sus respectivos comités ejecutivos, los cuales están debidamente registrados en las actas de asamblea que reposan en las instituciones oficiales”, dejando claro que no existe margen para interpretaciones.

El abogado sostuvo que cualquier persona o entidad que administre o utilice esos fondos sin respaldo legal incurre en una violación directa a la ley dominicana. “Nadie puede erigirse por encima de la normativa ni apropiarse de recursos que no le corresponden”, advirtió con firmeza.

Sobre las comisiones

En ese sentido, lanzó un severo llamado a los integrantes de las distintas comisiones y a los llamados “vivos” que se autodenominan “entrenadores nacionales”, para que se abstengan de tocar un solo centavo de esos recursos, advirtiendo que podrían enfrentar procesos judiciales sin contemplaciones.

Exhortó a los miembros de comisiones, tanto civiles como militares, juramentados por el presidente del COD, Garibaldy Bautista, a actuar con apego estricto a la ley y a respetar la autonomía de las federaciones, dejando claro que cualquier desviación podría terminar en los tribunales de la República.