Abinader y su valiente verdad (OPINION)

EL AUTOR es presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad. Reside en Santo Domingo.

Sin juzgar el gobierno que ha hecho el Presidente Luis Abinader, ni haciendo una futurología de los próximos casi 4 años que aún le quedan en este nuevo período constitucional, lo que si hay que decir es que lamentablemente no estamos acostumbrados a la verdad, y es simplemente lo que valientemente ha hecho el presidente .

Ha sido, repito, un acto de veracidad y valentía que aunque puede crear movimientos políticos inesperados, rebeldías, traiciones hasta de algunos de sus propios seguidores, no menos cierto es que toda verdad y todo acto valiente tiene sus consecuencias, pero que jamás, jamás, habrán de ser peores que medias verdades, mezquindades e intenciones aviesas.

El presidente Abinader dejó bien claro que no modificará la Constitución para postularse a un tercer periodo, y eso ha creado un revuelo en todos los ámbitos de la República. El presidente simplemente ha dicho que cumplirá con la Constitución; y no ha esperado como algunos otros políticos a los que estamos acostumbrados, y que dejan su decisión hasta el último día para crear expectativas y dudas y ganarse un supuesto respeto de sus subordinados y no tener el temor de que éstos vayan acomodándose a las nuevas

Decir la verdad, jugar con reglas claras, no ser marrullero, no es parte de nuestra idiosincracia, pero no hay nada mejor que gobernar con esos valores respetando la palabra empeñada, que es respetar el libre juego democrático y respetarse a sí mismo.

