Abinader y las Obras Públicas

Todos los dominicanos y el resto de los habitantes del mundo saben que la presente administración gubernamental de la nación dominicana, que preside el ciudadano presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, iniciaron como otras administraciones gubernamentales sus ejecutorias, en medio de la más terrible pandemia, que se haya registrado en los anales médicos de la humanidad.

La situación era tan calamitosa y preocupante, al extremo de que nadie en el mundo sabía, por cual medio, dicha enfermedad respiratoria se contagiaba. Imperaba la incertidumbre, frustración, melancolía, tristeza, pena y poca esperanza de vida.

Realmente, la administración Abinader, tenía muy pocas posibilidades de salir airosa, ya que la humanidad se veía amenazada totalmente, por lo que muchos decían que la pasada gestión de gobierno del PLD deseaba salir huyendo de la administración pública y entregar al hoy presidente Abinader el mandato para que enfrentará la terrible enfermedad.

Pero el gobierno de Abinader, que se inició el 16 de agosto del año 2020, con valentía y arrojo, le hizo frente sin escatimar esfuerzos a la situación de padecimientos, muertes, en principios sin vacunas, desesperación y una población hambrienta, sin trabajo, hacinada, enclaustrada, sin dinero y desmoralizada.

El poco dinero que el Estado recaudaba a través de impuestos y aranceles así como los exiguos recursos que llegaban del extranjero, el gobierno lo destina a atender las necesidades más apremiantes o perentorias en lo que respectaba a la compra de vacunas, subsidios a favor de los más necesitados, servicios hospitalarios, atenciones a los médicos, en fin todos los recursos se iban en gastos corrientes, por lo que las inversiones del gobierno de Abinader, fueron detenidas para privilegiar el gasto corriente, pues lo que estaba pasando con los efectos del Covid-19 no era para menos.

Así la administración Abinader, estuvo lidiando con dicha situación sui-géneris, hasta finales del año 2021, cuando hasta ese año las inversiones a largo plazo o el gasto de capital estuvo deprimido o constreñido, pero sin dejar de atender los proyectos de Inversión Pública de mayor costo y prioritarias como: la construcción línea 2C del metro de Santo Domingo, tramos: Alcarrizo-Luperon por RD$3,688.89 millones, Rehabilitación de redes y normalización de usuarios del servicio de energía por RD$1,972.95 millones,

Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua, provincia Azua por RD$3,220.03 millones, Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a nivel nacional por RD$4.15 millones, Construcción de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, Distrito Nacional por RD$307.37 millones.

Ampliación del Servicio de la Línea 1 del metro de Santo Domingo por RD$1,727.85 millones, Construcción de la Línea 2 del Teleférico de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos por RD$2,046.51 millones, Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana por RD$1,745.42 millones.

Construcción de Planteles Educativos en la provincia de Santo Domingo (Fase 2) por RD$292.67 millones y Construcción del Tramo III de la Avenida Circunvalación Santo Domingo (Prof. Juan Bosch) por RD$311.45 millones, por un costo parcial de RD$50,000 millones. En el primer semestre del año 2022, se llevaron a cabo ejecuciones de obras por unos RD$27,224.3 millones.

El buen manejo de la economía y las finanzas públicas, ha permitido al gobierno del presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, obtener los recursos necesarios para ejecutar los planes más ambiciosos de infraestructuras que hoy se llevan a cabo en la República Dominicana.

El pasado año 2022 el gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura con una inversión de más RD$90,390 millones de pesos y durante este año 2023, se construyen unas 1,581 obras. Durante el año 2022, también se destinaron unos RD$12,000 millones para la construcción de aceras y contenes a nivel nacional.

Además de haberse comenzado obras nuevas, también se les ha dado continuidad a muchas obras comenzadas por gobiernos anteriores, que estaban paralizadas o en ejecución, las cuales han sido concluidas para beneficio de todos los dominicanos.

Durante los meses de enero, febrero, marzo y lo que va de abril del presente año 2023, el ritmo de construcciones nuevas y en ejecución ha sido muy activo, pues al 13 de abril del año 2023, el gasto de capital ascendió a RD$32,551 millones, que de seguir ese ritmo el año 2023 cerrará con un gasto de capital de RD$130,204 millones, para un 1.9% del PIB nominal 2023 (RD$6,950,859,500,000). A dicha fecha, el gasto corriente ascendió a RD$269,856,614,112 para un 3.88% del PIB nominal 2023.

Durante el sábado 15 de abril del presente año, el primer mandatario tuvo una jornada muy activa en el marco del programa de inauguraciones, comenzando con la inauguración del Polideportivo de Pantoja, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, inauguró también 114 apartamentos en Hato Nuevo de Manoguayabo, 94 apartamentos del proyecto Lolita I.

El mandatario concluyó el sábado 15 de abril del año que discurre con la inauguración de la moderna instalación deportiva de Wushu, que engloba las artes marciales chinas, también inauguró el remozamiento de diversas canchas de basquetbol en el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte.

El próximo 28 de abril del presente año 2023, el presidente dejará inaugurado el teleférico de los Alcarrizos, para abril del año próximo inaugurará la segunda línea del metro, también se prevé que el monorriel de Santiago será inaugurado entre los años 2024-2025.

Como se puede advertir, una vez pasara el ojo de la pandemia Covid-19, el presidente iba a disponer ejecutar mayor gasto de capital, tal como ha sido, ya que está consciente que este motoriza la economía en todos sus aspectos: aumento del empleo, aumento de la demanda de bienes y servicios, incentiva la producción y las cadenas de comercialización y distribución.

Todo lo anterior, deja sin discurso a la oposición política que tanto criticaba al gobierno en relación a que no estaba invirtiendo en obras de largo plazo, a pesar de que sabía que la situación no se prestaba para invertir en obras civiles, sino en la gente a través del gasto social, pensaban en pescar en río revuelto y hoy no saben qué decir, ante el ciclo de inauguraciones que lleva a cabo el ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Así es la politiquería que llevan algunos de los partidos de oposición. Todavía se escucharán, de parte de la oposición, más incoherencias en plena campaña.

