Abinader y el sistema diplomático en el exterior

2-En caso de que Luis Abinader se recuerde de la diáspora y decida visitar a EU, que no sea para traernos más promesas sino para dejarnos soluciones sobre todo empezar a eficientizar el Sistema Diplomático y Consular y reivindicar las demandas comunitarias.

3-Son muchas las quejas y los reclamos de la población en decenas de años. Se cuestionan los privilegios de los diputados de ultramar, la falta de transparencia, los altos precios, los ingresos excesivos del Cónsul, las irregularidades de las nóminas, la tardanza de los servicios y el salario excesivo y abusivo de funcionarios.

4-Entre las más importantes, están sus pedidos para rescindir la vieja Resolución de la Cancillería que le permite a los Consulados apoderarse de más del 60% y el 100% de los ingresos por los servicios consulares para engordar sus bolsillos y repartir dádivas.

7-Es alarmante la disparidad de precios del pasaporte de Centroamérica y el de la RD. De Costa Rica en EU US 117, de Honduras US60, de Guatemala US65, de Nicaragua US21 y de Panamá US 100. Pero la Libreta que envía la Dirección de Pasaporte al Consulado RD por US 21, al criollo le cuesta US 135 más cara que esos países.

8-No es justo que un Embajador dominicano en EU gane US 9 mil y un Embajador de Centroamérica gane US 4 mil. Por los 47 Embajadores que tenemos en el mundo sin contar los Embajadores Alternos y Plenipotenciarios, el Estado tiene que pagar más de US 23 millones mensuales lo que equivale a más de US 279 anuales.

5-Hay que modernizar el sistema de pagos de los Servicios Consulares para que los ingresos por servicios de Pasaportes, Visas, Certificaciones, y Poderes vayan a la Cuenta Única del Estado vía los bancos, aprobar un presupuesto acorde a la realidad de cada país y un salario.

6-Para la asignación de los salarios debemos respetar la Ley de Regulación Salarial 105-13 y fijarlos acorde a la jerarquía institucional. Ningún funcionario diplomático puede ganar más que su jefe jerárquico inmediato y tampoco puede ganar más que el presidente.

8-A pesar de que el Mirex envía las Visas al Consulado en 20 dólares por su costo, por esa misma visa el Cónsul cobra a los extranjeros US 70, US 80 y US 90 más de un 300% y 400%. Se trata de que han hecho un negocio con los ingresos de las altas tarifas que nos les importa el daño que le están haciendo al turismo.

9-Todas las instituciones diplomáticas están obligadas a publicar sus nóminas , ingresos y gastos por separados pero además dar a conocer los contratos con personas o empresas y publicar el precio de los servicios consulares.

10-La creación de Oficinas de Cultura, Salud, Inmobiliaria, Estudiantes Meritorio y Asuntos Comunitarios como otras que se han creados en Consulados además de ser dualidades de funciones y proliferación de nóminas, es desconocer las funciones comerciales y de enlace político de la diplomacia entre el Estado con otros Estados.

11-Debemos reducir los precios de los Servicios Consulares y dejar el juego engañoso de bajarlo y subirlo en secreto. Cargar a los pueblos pobres como la RD con tasas impositivas sin ser aprobadas por el Congreso, además de ilegal, es un abuso que perjudica a los contribuyentes.

Nos unimos a estas demandas y esperamos que sean tomadas en cuenta de forma integral. Venga a dialogar y a escuchar a la comunidad y si en verdad quiere obtener favorables y diferentes resultados, no puede hacer lo mismo que se ha hecho en 50 años. Cámbielo todo para que no pase a la historia como otro engaño.

14-La mayoría de los dominicanos están decepcionados y frustrados de los políticos po rque solo se acuerdan de la diáspora y nos visitan cuando hay elecciones presidenciales que necesitan recaudar recursos, escoger legisladores inorgánicos, hacer promesas y vender sueños, pero cuando ganan no cumplen.

15-Aunque dicen que el árbol que nace torcido es difícil que enderece, la esperanza es lo último que se pierde y seguiremos aspirando a que tanto aquí como en nuestro territorio la democracia sea más justa y humana.

juanmojica1556@gmail.com



JPM