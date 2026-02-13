Abinader ve RD como un faro de paz y estabilidad regional

SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader expresó que la República Dominicana se ha consolidado como “un faro de paz, tranquilidad y estabilidad” en la región gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El Mandatario mostró este viernes su orgullo y admiración por dichas instituciones durante un acto de salutación solemne de oficiales que conmemoran 35, 30, 25 y 20 años de servicio ininterrumpido.

“Para mí es motivo de satisfacción felicitarles por este aniversario de graduación. Siempre he tenido una admiración por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, manifestó.

REPUBLICA DOMINICANA REFERENTE DE ESTABILIDAD

El Jefe de Estado agregó que “desde que llegué al Gobierno en el 2020 esa admiración se ha multiplicado y se ha convertido en orgullo, porque ustedes son los que sostienen la paz en nuestra nación”, manifestó.

Resaltó que, en comparación con otros países, la República Dominicana, junto a Centroamérica y el Caribe se mantiene como un referente de estabilidad, aun frente a los desafíos derivados de la situación en el vecino Haití.

Asimismo, destacó el reconocimiento internacional que ha recibido el país por el manejo de la seguridad fronteriza, citando la reciente visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien, dijo, valoró la organización y control en la frontera.

DIGNIFICACION CUERPOS CASTRENSES DOMINICANOS

Abinader reafirmó, asimismo, el compromiso de su gestión con la dignificación, mejora y equipamiento de las instituciones castrenses y policiales.

“Desde que llegué al Gobierno ha sido una intención mejorar toda la infraestructura; lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El equipamiento hoy es muy diferente a cuando llegamos”, sostuvo.

