Abinader: sin asesores experimentados

EL AUTOR es sociólogo y escritor. Reside en Santo Domingo.

A propósito de la fulminante destitución de la gobernadora de Samaná y de otras destituciones esperadas pero no acontecidas aun, se revela ante nosotros una diferencia del Presidente Abinader con la mayoría de sus predecesores: no tiene asesores experimentados ni está claro dónde encontrarlos, no tiene viejos amigos que lo hayan acompañado a lo largo de una carrera política dilatada ni certidumbre de que compartan los valores que, como de Estado, ha abrazado y eso, traba, ralentiza y complica su aprendizaje del oficio de ser Presidente del país.

Balaguer siempre tuvo asesores bien fuera Ramón Font Bernard, Polibio Diaz, Manuel Alsina Puello o el general Guarionex Estrella Sadhalá. No fueron ni mucho menos solamente estos. Balaguer, que había aprendido cuando Trujillo y vivido una larga carrera política y diplomática, siempre tuvo a su lado gente con la cual orientarse, buscar referencia, compartir opiniones, escuchar discrepancias muy a sabiendas de que al final, la decisión y la última palabra era suya.

Don Antonio Guzmán trajo a su lado un puñado de los mejores profesionales y técnicos y a su vez, disfrutó el beneficio de los consejos y asesorías de los viejos robles del PRD en una época en la que todavía Peña Gómez no solamente estaba vivo sino cuando el prestigio suyo y del partido estaba en alza.

En cambio, Salvador Jorge Blanco , del mismo partido que le sucedió en el gobierno, resultó demasiado mezquino para descansar o compartir con asesores y veteranos. Quiso jugar al izquierdismo y terminó ignominiosamente un destino que pocos años después debió compartir con Hipólito Mejía, quien además de sordo, resultó sinvergüenza como burro realengo de callejón.

Los presidentes peledeístas no tenían esos viejos amigos ni asesores, pero contrataron a firmas, expertos y empresas extranjeras con las cuales siempre se asesoraron, a las que consultaron y de cuyo juicio y también de cuyas trampas dependieron.

Vale recordar que antes de corromperse por completo y antes de transformarse en la basura que finalmente se convirtieron, los presidentes del PLD escuchaban a los asesores contratados y eso, como ya señalé en un artículo anterior, los reveló como los primeros gestores políticos modernos que ascendieron al margen del caciquismo y el conchoprimismo tradicional.

TRUJILLO

Trujillo tuvo primero a don Fello Vidal y tras el alejamiento de este procuró lo mejor de la intelectualidad de su época y por sus residencias, ministerios y despachos pasaron poetas, escritores, pensadores, analistas.

Contrario a la versión barata de que Trujillo era autosuficiente y no se llevaba de nadie, la verdad histórica es todo lo contrario. Como jefe del gobierno se rodeó de talentos y los usó; bien o mal, no es el punto, pero los tuvo y les dio oficio.

Luis Abinader, joven, más empresario que político y sin larga trayectoria dentro de la maquinaria partidaria, le tocó asumir la primera magistratura en uno de los momentos más difíciles de la historia dominicana y en una de las coyunturas internacionales más complejas y sin precedentes en la historia universal.

Como insisto en decir, esta no es una época de cambios sino un cambio de época. Las viejas recetas quedaron obsoletas y las nuevas no están disponibles en supermercados. Este es otro mundo. Otra humanidad, otro paisaje. Nunca fue tan necesario tener con quien aconsejarse ni tan difícil encontrar con quien hacerlo.

Nunca fue tan inútil la experiencia previa acumulada ni tan absurdo confiar en técnicos inexpertos ni gerentes improvisados. Esta contradicción insoslayable está en el mismo centro de los conflictos y soluciones actuales entre nosotros y en cualquier país. Están definidos los dos modelos. La diferencia es clara y cada elección trae sus consecuencias.

JPM

