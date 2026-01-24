Abinader resalta los avances en construcción obras de Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader destacó este sábado los avances alcanzados en materia de infraestructura y atención social en comunidades de la Sierra.

Reafirmó nuevos compromisos para continuar mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Habló al inaugurar varias obras construidas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

RESALTA IMPACTO DE LA PRESA DE TAVERA

Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, resaltó el impacto positivo de la Presa de Tavera y de las infraestructuras asociadas.

Subrayó los beneficios de estas obras están siendo percibidos directamente por las comunidades serranas, tanto en términos de acceso a servicios como de impulso a la productividad local.

Reconoció que aún existen retos pendientes, como la ejecución de varios kilómetros de caminos comunitarios.

GESTION DE EGEHID IMPULSA OBRAS

De su lado, el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, destacó que la institución mantiene el mismo presupuesto de años anteriores, pero ha logrado un aumento significativo en su capacidad operativa.

Explicó que la ampliación y reconstrucción de la carretera Guardarraya, que une el municipio de Baitoa, en la provincia de Santiago, con el distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, representó una inversión de RD$ 241,191,458.00.

Detalló que los trabajos incluyeron la ampliación de la vía, la construcción de canaletas, cruces de alcantarillas y sus cabezales, muros de gaviones y muros mesa, así como la terminación de la rasante, aceras, contenes y badenes, asfaltado y señalización.

VALORAN MEJORES CONDICIONES HABITANTES DE LA SIERRA

En tanto, el alcalde de Baitoa, Bernardo López, valoró la inauguración de la carretera como una respuesta concreta a las necesidades de las comunidades, especialmente de Guardarraya, que durante años enfrentó serias dificultades de acceso para el traslado de alimentos, medicinas y ayudas básicas, situación que comienza a superarse con esta infraestructura.

De su lado, las gobernadoras de Santiago, Rosa Santos, y de La Vega, Luisa Jiménez, destacaron el impacto positivo de las obras en la sierra.

of-am