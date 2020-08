Abinader: récords, rememoraciones y retos

A las 10 de la mañana del 16 de agosto/2020, Luis Rodolfo Abinader Corona asumirá la Presidencia de la República por cuatro años, en un intervalo histórico sin parangón, en el que se intercalan 10 récords, 10 rememoraciones y 10 retos cruciales. El que más se le asemeja es Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien recuperó, con su competencia, la capital devastada por el ciclón San Zenón, 18 días después de ser juramentado como jefe de Estado en 1930, y le sacó filo a esa calamidad cuando se proclamó el “Padre de la Patria Nueva”.

Abinader Corona se terciará la banda presidencial en la mecha de una acentuada convulsión sanitaria por la pandemia de la Covid-19, que ha infectado a unos 75 mil dominicanos y cobrado la vida a más de mil 200; provocado el cierre de miles de unidades productivas, dejando sin empleos a más de 500 personas y reducidas a la mitad las recaudaciones fiscales, el turismo y las exportaciones.

Escogidos por consensos, asambleas populares, el Congreso y por el voto directo y electoral, presidentes dominicanos han cobrado notoriedad por sus exitosas ejecutorias, y otros han sucumbido en la hondonada de las renuncias (Gregorio Billini, Adolfo Nouel, Eladio Victoria, José Bordas, Francisco Henríquez y Carvajal, etc.); por golpes de Estado (Pepillo Salcedo, luego fusilado), José María Cabral, Ulises Espaillat, Horacio Vásquez, Juan Bosch, etc.); por destierros (Manuel Jiménes, Buenaventura Báez, Pedro Santana, Juan Isidro Jiménes, Francis Caamaño, etc.); por fallecimientos (Jacinto B. Peynado y Antonio Guzmán), y por eliminación física (Ulises Heureaux -Lilís-, Ramón Cáceres Vásquez y Trujillo Molina).

En los 176 años de vida republicana, mandatarios han jurado en el Congreso, sacudida la Nación por endeudamientos, anarquías políticas, arruinas financieras, intervenciones foráneas y batidas de fenómenos atmosféricos (ciclones y pandemias), pero no con un aprieto sanitario coaligado con otro económico-financiero de colosal dimensión, como la que afrontará Abinader Corona.

¿Cuáles son los curiosos y simbólicos récords?

1.-El primer presidente que jura en un estado de excepción-emergencia, con una mascarilla puesta, con pocos asistentes a la ceremonia congresual y sin desfile militar.

2.- El primer jefe de Estado que gana con una alianza inter-partidaria sin precedentes.

3.- La primera autoridad superior de la Nación nacida después de la desaparición de Trujillo Molina.

4.- El primer mandatario de América Latina que supera la Covid-19.

5.- El primer gobernante latinoamericano en ser elegido en el tajo de una pandemia mortífera.

6.-El primer hijo de un aspirante a la Presidencia (doctor José Rafael Abinader) que cumple el sueño de su padre.

7.-El primer presidente electo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

8.-El primer máximo titular del gobierno dominicano de ascendencia libanesa electo por el voto popular. En 1982, el vicepresidente Jacobo Majluta gobernó durante un período de transición de un mes y 12 días, en sustitución del presidente Antonio Guzmán, quien se suicidó.

9.- El primer principal administrador de la Nación seleccionado amparado en dos nuevas disposiciones legales: la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.

10.- La primera gestión gubernamental (presidente y vicepresidenta) liderada por dos altos representantes de dos universidades: la O&M y la PUCMM.

¿Por qué son convenientes las rememoraciones?

1.- Embrionario apuro económico (1844-1861). Tras la proclamación de la República, los altos gastos militares para sostener más de 10 cruentas batallas contra el poderoso ejército haitiano, la sequía, los obstáculos para la exportación de tabaco, las emisiones de monedas sin respaldo y la inexperiencia en el recién creado Ministerio de Hacienda incubaron la primera gran crisis económico-financiera del país. Pedro Santana, Manuel Jiménes, Buenaventura Báez, Manuel de Regla Mota y José Desiderio Valverde ejercieron la presidencia en la vara de constreñidos ingresos fiscales. En la búsqueda de una salida ante la devaluación de más de un 90% del peso, despuntó la propuesta del protectorado de Francia, que hizo germinar inestabilidad política, con prisiones, expatriaciones y fusilamientos, y desembocó en la Anexión a España, dispuesta por Santana.

2.- Fiebre amarilla, cólera y apuros 1865. La Anexión a España (1861), la fiebre amarilla y el paludismo, que diezmaron a parte de sus tropas y ayudaron con el triunfo de la Guerra de la Restauración (1863-1865), devastaron la agricultura y las finanzas públicas. Y en 1868, la epidemia, que germinó en Bengala de India y por barcos se extendió a Europa, Cuba, Saint Thomas y República Dominicana, exterminó a cientos de ciudadanos, entre ellos el trinitario Juan Isidro Pérez, que fueron enterrados en el improvisado “cementerio de los coléricos”. En los años subsiguientes, escandalizaron los empréstitos y créditos europeos y norteamericanos, el caciquismo-militarista y el regionalismo, que procrearon brotes guerrilleros y gobiernos inestables.

3.- “Santo Domingo Improvement” 1900. El ajusticiamiento de Lilís obligó a descontinuar el control de las Aduanas por Estados Unidos, se cambiaron las despreciables “papeletas de Lilís” por los Clavaos y fue realizada una colecta pública para saldar la deuda pública con Francia. También salieron a flote la bancarrota del Banco Nacional de Santo Domingo, los desafueros de la Convención Domínico Americana (1907) y afloraron los enfrentamientos armados entre los Bolos, Coludos y Coli-Tuertos; fue asesinado el presidente Ramón Cáceres Vásquez (1911), se sucedieron abruptamente 13 presidentes, tres consejos de Estado y una Junta Popular (1899-1916), y la intervención militar de Estados Unidos en este último año.

4.- Gripe Española 1918. En la broca de la represión y protestas por la ocupación militar de Estados Unidos, esta nación esparció el virus por sus cuarteles europeos. En la ruta Francia, España, Cuba y Barahona (llegó por un barco), 96 mil 828 dominicanos padecieron diarreas, vómitos, fiebre, dolores de oídos y cansancios corporales, y de ellos fallecieron mil 654 por neumonía. La Gripe Española, llamada así porque la Nación ibérica fue la primera que difundió la información sobre ese brote conocido ahora como H1N1, a nivel mundial infectó a 500 millones de seres humanos y mató a 50 millones.

5.- Ciclón San Zenón 1930. Con artimañas y reprimendas, el general Rafael L. Trujillo Molina “ganó” las elecciones del 16 de mayo, el 16 de agosto se juramentó como presidente de la República, y a los 18 días (3 de septiembre), el huracán San Zenón destruyó el 70% de las casas de madera y zinc de la capital, con un saldo de cuatro mil muertos y 19 mil heridos. Atrincherado en el estado de emergencia y los poderes extraordinarios del Congreso, y contando con apoyo internacional, incluidos Estados Unidos y Haití, el mandatario adoptó medidas con prontitud y efectividad (instalación de refugios y suministro de medicinas y recursos económicos), y reconstruyó la ciudad, hecho que aprovechó para proyectar con orgullo el gobierno de la modernización y la Patria Nueva.

6.- Turbaciones socio-políticas 1963. Después del ajusticiamiento de Trujillo, quien rigió una dictadura absolutista de 30 años, y el subsiguiente tortuoso/breve mandato de dos consejos de Estado y una Junta Cívico-Militar, y las primeras elecciones libres en cuatro décadas, Juan Bosch ascendió a la Presidencia de la República, el 27 de febrero, con la misión de reestructurar el Estado, democratizar y recuperar económicamente a la Nación. Las maquinaciones/conspiraciones de empresarios, militares, religiosos y norteamericanos, que tildaban de “comunista” al jefe de Estado, lo derrocaron a los siete meses. Consecuencia: el exilio de Bosch, la guerrilla de Manolo Tavares Justo y la revolución constitucionalista de 1965.

7.- Vendavales atmosféricos-políticos 1966. Con la meta de recuperar la economía nacional, desarticulada por la inestabilidad socio-política, y eliminar a los máximos dirigentes de la izquierda revolucionaria para profundizar el proceso de democratización del país y dominación norteamericana, Balaguer escaló a la Presidencia de la República, el 1 de julio y el 29 de septiembre, el ciclón Inés destruyó a Oviedo Viejo, en Barahona, que causó centenares de muertos y destruyó gran parte de la infraestructura en el Sur. Ese objetivo fue logrado en la baranda de miles de asesinatos, encarcelamientos, deportaciones y en la constante represión. En su primer tramo, duró 12 años en el poder, y en el segundo 10 años.

8.- Huracanes, fiebre y libertades 1978. El 16 de agosto subió Antonio Guzmán a la Presidencia de la República, desmontó una arcaica y corroída estirpe militar trujillo-balaguerista, liberó a los presos políticos, garantizó las libertades públicas y emprendió un firme proceso democrático. A los 15 días (31 de agosto), el país fue sacudido por los huracanes David y Federico, que causaron más de dos mil muertos y millonarios daños materiales a nivel nacional, por lo que decretó un toque de queda y un duelo nacional por tres días. Heredó la “Fiebre Porcina Africana”, detectaba el 8 de julio, sacrificó 150 mil cerdos y dejó pérdidas por más de 100 millones de pesos.

9.- La poblada de los marginados 1984. Agotadas las maniobras de un año y seis meses de subir las escalinatas del Palacio Nacional, el presidente Salvador Jorge Blanco decidió, para superar agudos apremios financieros, suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó súbitos y excesivos aumentos en los precios de la canasta familiar y los medicamentos. Como reacción, el 23, 24 y 25 de abril en barrios marginados de la capital y las principales ciudades urbanas se escenificaron –espontánea y desarticuladamente- manifestaciones, saqueos e incendios de propiedades, que fueron sofocados a fuego de metralletas por tropas mixtas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El balance fue de más de 100 personas aniquiladas, unos 500 ensangrentados y lesionados y 6 mil arrestados.

10.- Tres grandes fraudes bancarios 2002. Luego de dos años de equilibrada gestión, el gobierno fue estremecido por fraudes – por más de 100 mil millones de pesos- de tres quebrados y cerrados bancos, en perjuicio de sus ahorrantes y el Estado: el Banco Intercontinental (Baninter), el Banco Nacional de Créditos (Bancrédito), y el Banco del Progreso, cuyos presidentes y principales ejecutivos fueron sentenciados penal y civilmente. Como consecuencia de esos delitos, se incrementó el déficit público, se registró una depreciación monetaria, bajó el crecimiento económico y más de un millón de dominicanos se sumergieron en la pobreza.

¿Y cuáles son los retos?

1.- Satisfacer a la sociedad en el urgente manejo sanitario por la Covid-19.

2.- Control y superación de los apuros de la economía, con incentivos y una amnistía fiscal para los chiquitos y la creación de un clima de confianza para atraer las imprescindibles divisas e inversionistas.

3.- Protección de los intereses colectivos y defensa de la soberanía nacional.

4.- Equilibrada gestión gubernamental, a través de la democrática consulta con las distintas fuerzas políticas y movimientos sociales.

5.- Mantener un sólido respaldo de su partido PRM.

6.- Escogencia de un fiscal independiente no vulnerable y con carácter, que acometa el tema de la corrupción y la impunidad sin pasión ni populismo ciego.

7.-Ejecutar verdaderas reformas institucionales, con la estricta aplicación de las leyes.

8.- Irrestricta protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

9.- Implementar una política de comunicación con transparencia informativa. Un compacto respaldo temático mediático, sin compromiso financiero, genera más credibilidad que costosas campañas publicitarias.

10.- El más prudente descanso, para la ecuanimidad y la efectividad gerencial.

El programa de gobierno del PRM –más otros tópicos novedosos- se cimentan para navegar seguro en el océano tortuoso. Los celajes de antaño han sido triturados por el carretón democrático, el buey temerario e impetuoso se ha desgastado en una mansa vaquita y las tinieblas otean con luminosidad. La R de récord blasona como una ofrenda de la experiencia de la R rememorativa, que desfila hacia la R de los retos. Y estos reverberan como tónicas para el lance oficial, como un gavilán esperanzador, a partir del 16 de agosto…

