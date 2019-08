NAGUA: Abinader promete reorientar la inversión pública en R.Dominicana

Como parte de este plan serían emprendidas acciones para que establecer en la provincia María Trinidad Sánchez zonas francas, despegar el turismo, construir y reparar caminos vecinales, acueductos y hospitales, impulsar la producción agropecuaria y crear nuevas oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

Calificó de penoso que en pleno siglo XXI más del 70% de los dominicanos no cuenten con agua potable o electricidad sus casas.

Enfatizó que el «Gobierno del Cambio» que él encabezará creará un sistema de gestión del agua que incluirá la construcción de las presas, acueductos, reservorios y alcantarillados que necesita el país, para lo cual él tiene ya ubicados los fondos para esas obras.

Expresó que «en el país no se ha materializado un cambio en la infraestructura, en los servicios y la producción agropecuaria e industrial porque para los gobiernos del PLD las verdaderas necesidades de la gente no han sido su prioridad, mientras según el Banco Interamericano de Desarrollo gasta más de 164 mil millones cada año en renglones improductivos que no mejoran la calidad de vida de la gente».

Abinader habló en una parada de un recorrido que realizó por las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez, el cual incluyó los municipios de Samaná, Las Terrenas, Río San Juan y Nagua, además de los distritos municipales de Las Galeras y El Limón.

Entre los dirigentes del PRM y su equipo que le acompañaron figuran Jesús Vásquez, coordinador Nacional Adjunto de campaña; Freddy Correa, coordinador regional; Alfonzo Tineo, supervisor político de María Trinidad Sánchez; Ignacio Polanco, supervisor político de Samaná; Demetrio Vicente, Coordinador provincial, Ramón Duarte, coordinador provincial de María Trinidad Sánchez; Amada López, presidenta provincial de María Trinidad Sánchez; Jorge Clemente George, Secretario general provincial y director ejecutivo de campaña en Samaná; Jorge Cavoli, alcalde de Cabrera, y agradeció la presencia de Junior Peralta, presidente municipal y alcalde de Nagua

Además Nelson Núñez, alcalde del municipio cabecera de Samaná; los diputados Elsa de León y Napoleón López Rodríguez, Cecilio García, alcalde de Las Galeras;, Luis Genao, precandidato a senador; Niní Mullix, coordinadora de la Mujer; José Luis Reyes, coordinador de la Juventud y Noel Minaya, director de Prensa, entre otros.

