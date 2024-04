Abinader: PRM no tiene culpa de que gente no confíe en opositores

LA VEGA.- Ante un público que abarrotó el bajo techo de esta ciudad, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó a los dominicanos a votar masivamente en las elecciones del próximo 19 de mayo para que estas se conviertan en un plebiscito “que lleve a profundizar el cambio del país”.

Abinader, presidente de la República y quien busca la reelección, hizo aquí su primera actividad política desde las elecciones municipales del pasado 18 de febrero. Señaló que se ha cansado de “darle gabela” a los partidos de oposición, pero no tiene la culpa de que la gente no le crea sus promesas, porque “durante 20 años de gobierno no cumplieron con nada de lo que hoy ofrecen”.

“El PRM ni nosotros somos culpables de que la gente no les crea, porque después de 20 años de gobierno a decir que van a resolver esto, que van a resolver aquello, es que la gente no le cree y no le va creer porque ahí están los datos”, indicó.

Abinader dijo que ellos no pueden decir que lucharon contra la corrupción si nunca lo hicieron, ni que avanzaron en educación si los indicadores dicen lo contrario así como tampoco que avanzaron en salud si los indicadores tampoco lo dicen.

Declaró, asimismo, que nadie les cree cuando hablan de que solucionarán el problema de la delincuencia, del cual todos estamos preocupados, pues esta última era el doble en su gobierno”

Abinader señaló que el 19 de mayo habrá un plebiscito para profundizar el cambio, por el progreso, la recuperación económica y para decir a los que hoy prometen que “ni vuelven ni van”.

Indicó que los opositores “dijeron y se han inventado muchas cosas de lo que pasó en febrero, pero si en febrero fue un 60%…como ellos dicen que eso no fue la realidad vamos a darle un mensaje para lanzar eso mucho más lejos del 60%”, enfatizó ante la algarabía de los presentes.

Destacó que en próximo gobierno continuará llevando las ayudas sociales, administrando con honestidad e impulsando que el ministerio público independiente esté en la Constitución.

ASISTENTES

En la actividad estuvieron la vicepresidenta y candidata vicepresidencial Raquel Peña, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza; el candidato a senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; el coordinador regional de campaña, Guido Gómez Mazara; el coordinador provincial, Limber Cruz, y el coordinador municipal y alcalde, Kelvin Cruz.También, los candidatos a diputados de la provincia.

En la misma fueron juramentados en el PRM los ex dirigentes opositores Mario Hidalgo, Aridio Vásquez, Antonia Suriel, Pancho Motors, Omar Beato, René García, Geovanny Frutas, Duglas Alvarado, Eduardo Gómez, Miguel Adames, Alex Cruz, Joan Abreu, Javier Reyes, Carlos Veras, Enio Núñez, Crecencio Feliz, Jacinto Ramírez, Olmedo Valdez, Erick Suriel y Pedro Lamarche, director de La Sabina.

