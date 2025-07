Abel: Fideicomisos, peligrosa vía de privatización encubierta

Abel Martínez.

SANTO DOMINGO.– El exalcalde de Santiago, Abel Martínez, cuestionó la proliferación de fideicomisos público-privados que, según él, se han convertido en “una vía sutil pero peligrosa de privatización encubierta” y justificación de la inoperancia del gobierno central.

“Cada vez que el Estado dice que no puede operar un servicio o gestionar una infraestructura y lo entrega mediante fideicomiso al sector privado, está haciendo una confesión pública de que no sabe gobernar. Eso no es eficiencia; eso es rendición administrativa”, afirmó.

Citó como ejemplo el caso del teleférico de Puerto Plata, que sería transferido a un fideicomiso mixto, bajo el argumento de que se requiere inversión privada para reactivarlo, “por qué no puede hacerlo el Estado.

FALTA DE VOLUNTAD Y COMPROMISO CON EL INTERES NACIONAL

“Se está institucionalizando esta práctica, no por incapacidad estructural del Estado, sino por falta de voluntad, de visión y de compromiso con el interés nacional. El Estado debe gobernar, no tercerizar su responsabilidad”, manifestó.

Martínez señaló que “caso no puede crear una gestión moderna, con visión turística, comercial y cultural que genere empleos, ingresos y desarrollo para el país? Claro que puede. Lo que falta es voluntad y gerencia”.

SE INSTITUCIONALIZA LA INCAPACIDAD DEL ESTADO

Advirtió que esta práctica se está convirtiendo en un patrón de gobierno, que “se institucionaliza la incapacidad del Estado y se normaliza que todo lo que funcione bien debe estar en manos privadas”.

Señaló que eso es peligroso. “No solo por la pérdida de control del Estado, sino porque aleja al pueblo de los beneficios que generan esos activos públicos”.

El excandidato presidencial aclaró que no está en contra de la inversión privada y dejó claro que las reglas deben ser claras y los beneficios deben llegar al pueblo dominicano, no solo a un grupo de inversionistas.

