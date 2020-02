Abinader: posiciones blandengues y timoratas y  discursos elitistas 

Para que se produzca un tsunami en las elecciones predidenciales y congresuales de Mayo del 2020 como está promoviendo Luis Abinader en su campaña o para que se cumpla el eslogan de que “E’ pa’ fuera que van”, no es con encuestas pagadas ni con sus discursos banales e insustanciales que lo va a lograr, sino convenciendo a muchos que no simpatizamos con su candidatura de que su gobierno será transparente como un cristal y aplicará las Leyes Anticorrupción. En ese camino debe aclarar las denuncias del Director Nacional de Titulación, José Dantés Díaz, quien acusó a Abinader de usar la casa que está a nombre del empresario Ángel Rondón Rijo, principal implicado en los sobornos de Odebrecht y de su esposa Zunilda Marte de Rondón, para la campaña política del 2016 por tratarse de un enredo ético. A raíz de esa denuncia el hoy candidato presidencial amenazó con proceder judicialmente contra el funcionario de la Jurisdicción Inmobiliaria y este lo emplazó a que presente el titulo, pues en 2017 esa casa estaba a nombre de esa pareja. Pero no cumplió su amenaza. Dejando incierto un patrimonio que de comprobarse que hubo lavado de activos, podría enfrentar un proceso de incautación de bienes. Por eso, debe explicar con documentos fehacientes: ¿Por qué si su padre Rafael Abinader (que EPD) compró esa propiedad en el 2010 no estaba registrada en el 2017?. ¿Por qué no muestra los documentos de la transferencia que hizo el vendedor al comprador ?. ¿Por qué no presenta públicamente el título y el Contrato de Compra? ¿Por qué no da a conocer cuántos pagaron por la casa y cuánto pagaron de impuestos? El escándalo de Odebrecht que salpicó a funcionarios, empresarios y políticos de los principales partidos, explotó en el 2016 y si esa casa aún en el 2017 no tenía su título sino un papel de compras a nombre de la familia Abinader, legalmente pertenece al acusado y a su esposa y debe estar en la lista de bienes incautables por la justicia y el Estado. También debe comentar sobre la respuesta a la pregunta que le hizo Jorge Ramos en Univisión de Miami, para las elecciones del 2016 sobre ¿Cuánto dinero tiene Abinader?. Pues en esa ocasión dejó muchas dudas sobre el monto de su fortuna de US 1 MM 200 mil aproximado porque mezcló el dinero familiar con el suyo evadiendo dar una respuesta clara. Aunque sus bienes debe declararlos cuando gane la presidencia, por mandato de la Ley de Declaración de Patrimonio, por cuestiones morales más que legales puede hacerlo antes de las elecciones como haría cualquier funcionario honesto y presentarla ahora que no es presidente y así todos vemos y comprobamos el patrimonio suyo, los bienes familiares y si sus empresas hacen o no negocios con el Estado. Es igual de importante ilustrar a los dominicanos su propuesta sobre la corrupción, porque aplicar sus reformas institucionales no depende de un decreto del Presidente sino de las alianzas con partidos vinculados a la corrupción, de lograr una mayoría congresional y de modificar la Constitución, que muy pocos partidos tienen en agenda. El presidente no puede por decreto pasar por encima de La Ley y la Constitución para nombrar a los auditores de la Cámara de Cuentas de forma inamovible e independiente. No puede obligar a la CC a que publique sus hallazgos cuando violen el Código Penal. Y tampoco puede independizar la justicia ni cambiar la escogencia del procurador. Ser transparente no es decirlo y repetirlo, es demostrarlo en los hechos. No es comprar votos como hacen los políticos, es ganar en buena lid. No es barrer la basura hacia adentro, es privilegiar la honestidad. No es proteger y encubrir a los corruptos, es hacer justicia. Y no es un pecaminoso estar al lado de Hipólito Mejía. Pero digamos la verdad: fue un corrupto que usó recursos públicos y permitió decenas de indelicadezas. Los políticos mienten para llegar al poder y para mantenerse. Leonel dijo que el gobierno de Balaguer dilapidó más de $ 30 mil MM, no hizo nada y su administración fue un desastre. Hipólito dijo que todos los políticos son corruptos menos él y terminó con decenas de ilícitos sin sanciones. Y Danilo prometió meter preso a los corruptos por el simple rumor público, pero es hoy el gobierno más corrupto de la historia. De llegar a la presidencia, Luis Abinader -de origen Libanés, de 59 años de edad y con el único mérito de haber sido parte del Consejo de administración de la CDEEE- no será la diferencia y menos si sigue con sus posiciones blandengues y timoratas y sus discursos elitistas y oligárquicos. Por eso, no creo que vaya a enfrentar la corrupción y nos va a engañar otra vez alegando que no controla el Congreso y justificando que encontró puras deudas y facturas. juanmojica1556@gmail.com JPM