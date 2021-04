Abinader pide renuncia a funcionarios que no puedan cumplir con la ética

Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader recomendó este jueves a los funcionarios que no puedan cumplir con el Código de Ética de su Gobierno que renuncien a sus cargos.

«Cualquier funcionario que piense que no puede cumplir con este Código de Ética que renuncie hoy porque no vamos a aceptar ninguna otra acción que no sea la de cumplir con ese Código de Ética», dijo el mandatario en un acto en el Palacio Nacional con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana.

Asimismo, dispuso que en adelante para una persona ingresar al Estado o mantener su puesto de trabajo deberá realizar de manera obligatoria el Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, de acuerdo con una resolución conjunta firmada por el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

De acuerdo Abinader, su Gobierno «no permitirá ni protegerá ningún atentado contra los principios de eficacia, objetividad, transparencia e igualdad que rige las acciones de la administración pública».

Por ello, afirmó, su Administración ha puesto en marcha una serie de medidas para acabar con la corrupción «y los tentáculos que de ella se desprenden».

El objetivo, apuntó, es «limpiar nuestro Estado de las malas prácticas del pasado».

