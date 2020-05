Abinader perderá: Un cambio bendito Vs. un cambio maldito

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

Es una realidad que el pueblo quiere un cambio. Sobre todo, por el hecho de que hay casos de funcionarios que se han portado muy mal y el pueblo entiende que la promesa del presidente en ese sentido no se ha cumplido. Aunque todas las demás sí.

También porque hay sectores y provincias enteras donde el apoyo del gobierno, la visita sorpresa, no ha llegado de manera significativa, como por ejemplo en la Provincia Santo Domingo. Donde como dije, el 21 de febrero 2020, en una entrevista que el PLD perdería. Y ahí está, perdió en las municipales las principales Alcaldías en dicha provincia.

El PLD perdió en la provincia Santo Domingo, por no hacer el trabajo y obviamente perdió por no poner atención a nuestras observaciones y sugerencias —En las internas Leonel ganó en la Provincia SDQ y obviaron lo grande y la gran cantidad de votos que ahí hay—. Y si no corregimos, en estos días que quedan, pues se perderá, indiscutiblemente, la Senaduría y las principales diputaciones. Es bueno tomar nota sobre este particular.

Pero hay que decirlo a viva voz: En sentido general hemos tenido una gestión de gobierno entre buena y excelente. El presidente Medina está, desde su primera gestión, en la categoría de los mejores presidentes de la región y del mundo.

Como decía recientemente uno de los mejores Estrategas del país, mi admirado Ministro de Turismo, Francisco Javier García: “Nadie se cansa de lo bueno”. Los gobiernos del PLD siempre han sido “CAMBIOS” hacia mejor. Salvo algunos yerros, son cambios Benditos.

De ahí que podemos afirmar que hay dos tipos de cambios: Un “cambio bendito” y un “cambio maldito”. Uno es positivo y el otro es muy negativo.

Las gestiones del PRM han sido gestiones malditas. Porque siempre terminan muriendo y suicidándose muchos empresarios, por las crisis económicas que se generan. Por la quiebra de sectores económicos completos. Pero sobretodo por el desorden y el caos institucional y generalizado que se arma. Sin que nadie pueda ponerle control a nada.

El diccionario, de la Real Academia de la Lengua Española, define “maldito” de la manera siguiente:

Del participio irregular de maldecir; que viene del latín “maledictus”. (1). adj. Perverso, de mala intención y dañadas costumbres. (2). adj. Condenado y castigado por la justicia divina. (3). adj. De mala calidad, ruin, miserable. (4). adj. Que va contra las normas establecidas. (5). adj. coloq. Que molesta o desagrada.

Muy evidentemente, dado los hechos recientes e históricos, podemos observar a simple vista y nos damos cuenta que, cada uno de esos adjetivos le encajan a la perfección al PRM y a su candidato Luis Abinader Corona.

Tanto Luis Adibinader Corona, como unos cuantos ilusos, después de posicionar encuestas falsas, se creyeron su propio cuento, en base a una percepción de una realidad que no existe.

Pero ahora han quedado al descubierto, debido a una montaña de mentiras que se les derrumba. Las cuales han dejado evidenciada las diferencias entre un candidato y otro: “Who´s Who?”

—Es decir quién resuelve y quien no resuelve. Quién es trabajador y quien es vago. Quién es bondadoso y solidario Vs. quién es malo, perverso, avaro y tacaño—.

Todas esas mentiras fueron producidas y creadas en un laboratorio, para justificar la supuesta necesidad de un cambio, que ahora, en medio de una crisis mundial, sería muy pero muy peligroso; para la economía del país, para el empresariado, para la sociedad civil, para las personas creyentes de todas las iglesias (por la agenda oculta y diabólica) y para todos los dominicanos.

LAS ENCUESTAS FALSAS SON LA UNICA HERRAMIENTA DEL PRM

Todas esas mentiras ahora han quedado al descubierto:

Una de las más recientes blasfemias que intentaron posicionar, ante la opinión pública, es la encuesta del Centro Económico del Cibao (CEC); realizada por un candidato a diputado, por el PRM en Santiago, de apellido Aguilera o por su padre. Donde señalaban una puntuación muy falsa e irreal de Luis Abinader —aparentemente en el PRM la ética se la comieron los burros—.

Luis hoy ha llegado a su techo histórico, que es un 34%, según encuestadoras serias. Es decir, aquellas que no ponen en riesgo el buen nombre de los medios que la publican.

Según esta nueva falacia “Adibinader” crecía mientras estaba encueva’o, vagueando en su casa, por mas de doce días, y mientras la opinión pública veía el desastre de los nuevos alcaldes del PRM.

La mentira es tal que, al mismo tiempo el candidato Gonzalo Castillo estaba tira’o al medio, desde el inicio de la pandemia, y disque que solo había crecido, según ellos mismos, solo 12 puntos.

Pero lo más sorprendente es la difusión que medios de prensa, han dado a ese sacrilegio. Pareciera que hay un interés marcado de algunas personas afiliadas al PRM, trabajando en esos medios, quienes de manera mal intencionada han arrastrado a medios de cierto prestigio, a un obsceno y vulgar acto de manipulación de la opinión pública.

—Los dueños de medios deberían supervisar el trabajo de algunos empleados con afiliación partidaria para no ser arrastrados al desprestigio—.

Otra aberración periodística o publicitaria en los medios, fue la publicación de otra encuesta de escritorio, a cargo de la supuesta encuestadora ABC Marketing, donde le daban a Luis otra puntuación absurda y dejaban al Candidato Gonzalo Castillo en el piso. La última vez que investigamos dicha firma, en su país de origen, nos informaron que no tenían renombre como encuestadores.

—Vale anotar el hecho recurrente de que éstas pseudo-encuestadoras, en el 2012, metieron la pata al afirmar que Hipólito ganaría por un amplio margen, tal cual como ahora están haciendo con Luis Adibinader. Lo cual confirma que Luis perderá de manera humillante y vergonzosa. Y todo aquel que, en vano, esté invirtiendo su tiempo y su dinero en ese candidato lo perderá, sea narco, narco-político internacional o empresario local—.

La publicación de encuestas falsas es la única herramienta funcional con la que contaba el PRM y con la cual crearon una percepción muy irreal de una realidad que no existía, con la cual lograron convencer a algunos incautos de que eran mayoría.

El gran error estratégico del PLD, de nuevo, entre otras cosas, fue no contestar todas esas falacias. De ahí también los pésimos resultados en las municipales. Sin mencionar el exceso de confianza de la alta dirigencia, que les impide ver algunas realidades, ignorando a veces que la política es una ciencia, y que el proselitismo es otra cosa.

Sobre este particular, de las encuestas falsas, hablamos en el programa Tiempos de Orientación en fecha 12/3/2020.

UN MALDITO CAMBIO, ¿PERO CON QUE?

La realidad es que:

(1) El PRM nunca han sido mayoría y nunca lo serán.

(2) No tienen los números para un triunfo en el próximo torneo venidero. Los resultados numéricos de las elecciones municipales, en el portal de la JCE, en términos absolutos así lo determinan. ¿Qué mejor encuesta?

Véalo y analícelo usted mismo:

(3) Esa ficción se les ha derrumbado debido a un sin número de mentiras y promesas incumplidas a la población —sin mencionar que todos los síndicos que ganaron han dado muestras claras de una promesa de cambio muy peligrosa y vacía—.

El cambio que hemos visto hasta ahora, es un cambio maldito, es una falsa promesa electorera; que es, además, una buena muestra, bastante real, de lo que ocurriría de manera generalizada a nivel de todo el país, a nivel de todas las instituciones; y que ha sido matizado por el hambre y sed de poder, las mentiras, las promesas incumplidas por parte de Luis, el caos, la crisis.

UN CAMBIO MALDITO

Seamos más claros y específicos. Hasta ahora el cambio prometido, es muy peligroso. Ha sido un cambio maldito, hueco y vacío:

(1) Despedir a todo el personal de esos ayuntamientos donde ganaron, en franca violación a la ley de carrera pública, y a las indicaciones del MAP.

(2) Organizar juergas y orgías sociales en medio de la más peligrosa pandemia de los últimos 100 años. Siendo el caso de Puerto Plata el más patético de todos. Autorizado por Abinader y Paliza para sacar capital político.

(3) Un Alcalde en una sección de Monseñor Nouel que declara que “robara menos”.

(4) Un Alcalde en Dajabón armando una trifulca, para apoderarse del control del mercado fronterizo, también estableciendo un peaje ilegal, contrario a todas las normas vigentes.

(5) Un Alcalde en Puerto Plata que ordena irrumpir en un mercado sin respetar nada ni a nadie, y mucho menos la propiedad privada, de cada uno de esos pequeños empresarios, que comercializan o chiripean mercancías para el sustento diario de sus familias.

(6) Sospechosos incendios, dicen que premeditados, de varios vertederos con el propósito de culpar al gobierno, a los fines de sacar capital político, poniendo en riesgo la salud de toda la población en cada una de las localidades donde propiciaron dichos incendios: Duquesa, Haina, Rafey, Jarabacoa, Moca, entre otros.

(7) Una muestra del cambio prometido ha sido la paradoja de Luis Abinader, dueño de una cementera, que heredó, y que opera ilegalmente desde los gobiernos de Hipólito, depredando un parque nacional en Azua, y aún así no ha regalado una sola funda de cemento a un pobre infeliz.

Todo lo contrario, pidió dos carpas de circo a colaboradores suyos y con presión la instaló en la Vega y otra en una provincia de la línea, las cuales venden como hospitales, pero vacíos y que se inundan cada vez que llueve. Además, han llevado medicamentos vencidos, tal vez con el animo de seguir enfermando la población y así, de nuevo, culpar al gobierno —No se puede dudar nada—

(8) Continúan las denuncias por parte de un conocido investigador y periodista dominico-americano que viene resaltando el hecho de que Luis Abinader y el PRM han estado recibiendo fondos del Narcotráfico de más de 37 conocidos narcotraficantes.

Muchos de esos reconocidos y confesos narcotraficantes salen retratados con Luis Abinader, en franca camaradería, pero lo peor de todo es que han sido candidatos por el PRM; Y según la misma fuente varios han sido elegidos, pero además optan también por otras posiciones en la presente campaña sin que la Junta Central Electoral hasta ahora se haya pronunciado.

(9) Luis Abinader, el PRM y candidatos a legisladores, como Faride Raful, tienen una agenda de “CAMBIO” oculta. Son pro aborto, son anti-natura en cuanto a las relaciones sexuales de los individuos. Igualmente los candidatos, que como se ha denunciado, con fuertes vínculos con el Narco-trafico, empujarán políticas de cielos abiertos, para inundar de drogas nuestro país. Son anti-dominicanos.

El mismo Luis ha declarado estar de acuerdo con aquello de fronteras abiertas, visto que él mismo es un “TALIBAN” cuyos orígenes provienen del medio oriente. En su interior no se siente muy dominicano, expresando su desprecio por la dominicanidad cada vez que puede.

(10) Luis y el PRM, ademas del “cambio-maldito” han posicionado un segundo slogan, para evitar argumentar sus propuestas y programa de gobierno, con eso de que “se van” básicamente están diciendo que irrespetarán la institucionalidad.

Con dicho slogan, sin saberlo, han logrado asustar a más de 500 mil servidores públicos de manera directa y a más de un millón de indirectos, y a sus familiares —Igual que en los ayuntamientos— que en promedio sumarían cerca de dos millones y medio de personas, que evidentemente no darán el voto a esos farsantes y mentirosos del PRM, quienes con amenazas pretenden llegar al poder.

Pero no solo eso. Con el desastre que han hecho hasta ahora, en las diferentes alcaldías, han asustado al sector empresarial, a los inversionistas internacionales con importantes inversiones en RD en todos los sectores de la economía nacional.

CONCLUSIÓN

Ya se ha creado la idea en una gran parte del imaginario popular, el más consciente y racional, de que RD será el próximo Venezuela, es decir caos, delincuencia, crímenes, comportamiento arbitrario y dictatorial, crisis económica, escasez de todo tipo de productos, inflación, alza del dólar a niveles del 200×1, ante un cambio fatídico y maldito. Que bajo ningún concepto la sociedad dominicana puede permitir. Todos debemos unirnos en contra del cambio maldito. Y debemos exigir un cambio bendito.

Pero lo peor es que a todas luces han mostrado y han anunciado, que serán muy vengativos, con aquello de que no habrá borrón y cuenta nueva, según las palabras de la candidata vicepresidencial del PRM y del mismo Luis Abinader Corona.

El mensaje a los funcionarios del PLD, que están o estaban sentados viendo desde sus casas y oficinas como cada día la oposición se inventaba alguna situación caótica, sin hacer nada, para “tumbar el gobierno” ha sido muy claro y contundente.

Es decir, cada uno de ellos en su mente podían pensar: “Bueno con lo que he logrado ahorrar, puedo vivir 4 u 8 años”. Pero no contaban con la clara amenaza de que, si siguen sentados, estos delincuentes profesionales asociados al narcotráfico, podrían llegar a usurpar el poder, y no solo tomarán sus posiciones, sino que también habría una clara cacería de brujos, brujas y brujitas.

Yo lo lamento por Abinader, pero con esas premisas, tengo que concluir que, no será presidente. No creo que los sectores fácticos, como el empresariado, los industriales, los inversionistas extranjeros, las iglesias, la embajada americana, lo dejen pasar.

Podrán seguir inventando y produciendo mas falacias y mentiras en el ultimo tramo de campaña, pero igual seguiremos desmontándoselas y se quedarán con el moño hecho.

Luis Abinader, es el cambio maldito.

Gonzalo Castillo, es el cambio bendito.

Gonzalo Castillo, el Penco, ¡Es el que va!

