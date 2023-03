Abinader no ve para nada al PLD y a Abel como contendientes (OPINION) 

Aunque el presidente Luis Abinader todavía no ha dicho oficialmente que buscaría ir por un segundo mandato en el 2024, que es algo que se da por un hecho, se entiende que el hombre se decidió temprano por escoger al doctor Leonel Fernández como su contrincante en las urnas en las próximas elecciones.

Sea por el cuasi cabeza a cabeza que marcan las dos principales figuras políticas del país en distintas encuestas o por otras razones que maneje el gobernante, este confirma el aserto anterior cuando en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso y en varias publicaciones oficiales se hace un comparativo de precios y de poder adquisitivo de los períodos 2011 y 2022, correspondientes a gestiones de los lideres de la Fuerza del Pueblo y del PRM, respectivamente, pero saltando los dos de Danilo Medina, de quien recibiera Abinader las riendas del poder.

¿Por qué el salto, si de quien Luis hereda el desastre con el manejo de los recursos públicos y con el presupuesto del año gastado en los primeros seis meses fue del hombre que pasó a ser jefe del partido morado?

Sencillamente, porque el gobernante y hombre fuerte del PRM en el poder no ve, para nada, al maltrecho PLD y a su preseleccionado candidato Abel Martínez como opción en la venidera contienda.

Y una última muestra del ”desguañangue” interno que exhibe la otrora poderosa organización fundada por Bosch al dejar el PRD, es la circulación de un documento de renuncia de los integrantes del Comité Municipal de Campaña supuestamente “juramentado” el domingo 5 del mes en curso en el municipio de Santa Cruz, de Barahona, por “ser incluidos de manera inconsulta y sin una reunión previa para consensuar y elegir dicho organismo de campaña”.

No hay dudas de que entre Leonel y Luis estaría el billete con el número a salir en la lotería del 2024, y que cuando Medina se arriesga a decirle a sus parciales en su natal San Juan que “aguanten, que ya falta poco”, lo que ofrece es un vano aliento, por un cumplido y que no se diga que no hizo alguna diligencia, porque sería el primero en tener claro que partido y candidato morados no tienen el viento a favor para hacer un buen desempeño en las urnas.

Pero es que olvidan Medina, el PLD y sus voceros más envalentonados que, a la fecha, no se han disculpado ni se han purgado frente al país al que le fallaron . Incluso, se entiende que Danilo no debió tocar el espinoso tema de los proyectos derivados de las famosas Visitas Sorpresas de su gobierno, muchos de los cuales venían con problemas o estaban abandonados desde su misma gestión, como pasó con el caso de las fresas en San José de Ocoa, mi provincia, y que puedo atestiguar que la iniciativa se fue a pique.

Y decimos que no se debió tocar porque dicho programa, que despegó muy bonito, pero se derivó en una fuente de campaña, no resiste que le hagan una auditoría seria, como debió hacerle el actual gobierno, para poner las cosas en claro. De otro lado, se prevé que en torno a los comicios del 24 se darían dos frentes, uno pro-Leonel y otro pro-Abinader.

Y si las cosas se han aguantado y los actores decidieron jugar al tiempo fue, primero, porque a algunos de los que José Frank Peña Guaba dijo que apoyarían al primero los estaban “contactando” y, segundo, porque a un par de cabezas de pequeños partidos que ofrecerían respaldo al segundo querían primero un decreto.

¿Aplicar aquello de: “lo mío adelante”? Y el gobierno, después del revuelo innecesario e inmerecido por el nombramiento de Robertico Salcedo por Neney Cabrera en PROPEEP, no podía arriesgarse a nuevos ruidos con otros decretos, por ejemplo, a favor de Zorrilla Ozuna y de Maritza López.

Por cierto, la gente del PRM que critica nombramientos como el de Robertico, que tiene un nombre hecho, una estructura detrás y va al gobierno a aportar (y hasta a descuidar las empresas de las que ha vivido su familia), no sabe ni entiende que esos cargos no son para los “compañeritos” de la base. Para estos, en la práctica, están los programas sociales y las criticadas “nominillas”. ¡Hay más!…

