Abinader lamenta muerte de la locutora María Cristina Camilo

«Lamento profundamente el fallecimiento de María Cristina Camilo (Maíta), pionera de la radio y la televisión dominicana», escribió Abinader en su cuenta de la red social X.

Su legado, dijo, «abre camino a generaciones y honra la historia de nuestra comunicación. Paz a su alma y fortaleza a sus familiares».

TRAYECTORIA DE CAMILO

Camilo, quien nació el 25 de diciembre de 1917 en el municipio de San Francisco de Macorís, debutó en 1952, en plena dictadura de Rafael L. Trujillo Molina, en la recién inaugurada La Voz Dominicana, la estación oficial de radio y televisión de República Dominicana.

En agosto de 1952, la dominicana, quien también destacó en el cine y el teatro, presentó la primera emisión de la televisión local, la retransmisión del programa de radio Romance Campesino, donde se desempeñó como actriz.

Camilo, quien se mantuvo activa prácticamente hasta sus últimos años, fue durante décadas la voz oficial de los sorteos de la Lotería Nacional.

NUMEROSOS RECONOCIMIENTOS

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos, el 18 de abril de 1977, en ocasión del Día del Locutor Dominicano, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Caballero, de manos del entonces presidente Joaquín Balaguer.

Varias décadas después, en 2017, la Cámara de Diputados le reconoció «por su consagrada labor como locutora, actriz de teatro, cine y televisión», mientras que en 2022 la Cámara del Senado la homenajeó por su carrera en beneficio del arte y la cultura de la República Dominicana.

Hasta 2019 condujo el programa Abuelos TV, por el canal oficial, donde hablaba sobre los temas que afectan a las personas de la tercera edad.