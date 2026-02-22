Abinader inaugura techados deportes en Villa Los Almágigos

El presidente Luis Abinader en Villa Los Almácigos

VILLA LOS ALMACIGOS, Sanitago Rodríguez.– El presidente Luis Abinader inauguró los techados para la práctica deportiva de los centros edcuativos Carlos González Núñez, y La Trinitaria, en el municipio Monción.

Con estas iniciativas, dice un comunicado de la Presidencia, el Gobierno fortalece el deporte, la recreación, la integración comunitaria y la infraestructura educativa.

El techado del municipio Villa Los Almácigos, del Centro Educativo Carlos González Núñez, es una obra que contribuirá al fortalecimiento del deporte, la recreación y la integración comunitaria en esta demarcación.

La nueva infraestructura deportiva permitirá a jóvenes y adultos desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones adecuadas, protegidos de las inclemencias del tiempo, fomentando así estilos de vida saludables y el desarrollo del talento local.

El techado forma parte del programa de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas que ejecuta el Gobierno en distintas provincias del país, con el objetivo de ampliar el acceso a espacios dignos para la práctica deportiva y la sana convivencia.

De igual modo, el Mandatario también inauguró simultáneamente, en el municipio Monción de la provincia Santiago Rodríguez, el techado de la Escuela La Trinitaria, como parte de las iniciativas que impulsa el Gobierno para fortalecer las infraestructuras deportivas y educativas. Esta obra tuvo una inversión de RD 24,686,291.60.

Al igual que la anterior, permitirá a estudiantes y docentes contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva, actividades recreativas y eventos escolares, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad educativa.

of-am